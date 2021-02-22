محطة قطار تحول مدينة هندية إلى مقصد سياحي

من المنتظر أن تصبح مدينة أيودهيا الهندية مقصدا سياحيا كبيرا على خريطة الهند، حيث تعتزم هيئة سكك حديد الهند تجديد محطة السكة الحديد بالمدينة، لتتمكن من نقل مئة ألف راكب في اليوم وبالتالي تصبح الأكبر في ولاية أوتار براديش.وبحسب موقع صحيفة «تايمز أوف إنديا»، سوف تبدأ أعمال التطوير على مرحلتين، وسوف تشمل المرحلة الأولى العمل على مبنى من طابقين ومنطقة دائرية ومهجع وغرف للمرضى وجسرين وقاعات طعام وسلالم كهربائية ومصاعد وغرف لكبار السن مكيفة الهواء وغرفة مؤثثة للعاملين بالسكة الحديد وغيرها من المرافق.وتنتهي المرحلة الأولى بحلول سبتمبر 2021، وسوف تمكن المحطة من التعامل مع 25 ألف راكب في مواسم المهرجانات مثل رام نافامي وديوالي، وغيرهما من المهرجانات.