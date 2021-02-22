4 وزراء يناقشون جهود التخلص الآمن من نواتج تطهير الترع والمصارف بالبحيرة

عقد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، اجتماعًا مع نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والسيد القصير وزير الزراعة، بحضور اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بمقر الوزارة، ومشاركة الدكتور محمد عبدالعاطى وزير الموارد المائية والرى عبر الفيديو كونفراس، بحضور عدد من قيادات الوزارات والمحافظة.وفى بداية الاجتماع استعرض "شعراوى" جهود وزارة التنمية المحلية لإزالة ونقل نواتج تطهير المجارى المائية بنطاق الكتل السكنية بالقرى والمدن إلى المقالب العمومية فى المحافظات.وأشار إلى بروتوكول التعاون الموقع بين الوزارة ووزارة الرى لإزالة مخلفات نواتج التطهير، بالإضافة إلى التنسيق بين الوزارتين، ووزارة البيئة فى هذا الشأن حيث تم تكليف المحافظات بتحديد مواقع للتخلص الآمن من تراكمات الترع والمصارف بالمحافظات وتم رفع تراكمات من على المجاري المائية قدرت بحوالى 673 ألف طن فى 16 محافظة.وأكد وزير التنمية المحلية أهمية منع إلقاء أي مخلفات أو قمامة على جانبى الترع والمصارف بالمحافظات، موضحا أن هناك تعاون بين أجهزة المحليات ووزارتى الرى والزراعة فى هذا الشأن، لافتًا إلى تكليفات الدكتور مصطفى مدبولى بتحديد نموذج لمنظومة التعامل مع نواتج تطهير الترع والمصارف والتصرف فيها بإحدى المحافظات، ليبدأ التنفيذ فيها ثم التعميم على باقي محافظات الجمهورية.وأشار وزير التنمية المحلية إلى أهمية بذل أقصى الجهود لتوعية المواطنين فى القرى للمحافظة على سلامة الترع والمصارف خاصة بعد تنفيذ تأهيل وتبطين الترع.وأكد أهمية دور الجمعيات الأهلية التى تعمل فى مجال جمع ونقل ومعالجة القمامة والمخلفات للمشاركة فى المنظومة بالقرى المستهدفة بالمحافظة كنموذج ودعم المبادرات الشبابية فى هذا الشأن للتخلص الآمن من القمامة ومخلفات الترع والمصارف ونواتج التطهير.