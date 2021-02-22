رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 22 فبراير 2021 الموافق 10 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

4 وزراء يناقشون جهود التخلص الآمن من نواتج تطهير الترع والمصارف بالبحيرة

الإثنين 22/فبراير/2021 - 09:41 ص
تطهير الترع
تطهير الترع
أحمد أبو المحاسن
طباعة
عقد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، اجتماعًا مع نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والسيد القصير وزير الزراعة، بحضور اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بمقر الوزارة، ومشاركة الدكتور محمد عبدالعاطى وزير الموارد المائية والرى عبر الفيديو كونفراس، بحضور عدد من قيادات الوزارات والمحافظة.

وفى بداية الاجتماع استعرض "شعراوى" جهود وزارة التنمية المحلية لإزالة ونقل نواتج تطهير المجارى المائية بنطاق الكتل السكنية بالقرى والمدن إلى المقالب العمومية فى المحافظات.

وأشار إلى بروتوكول التعاون الموقع بين الوزارة ووزارة الرى لإزالة مخلفات نواتج التطهير، بالإضافة إلى التنسيق بين الوزارتين، ووزارة البيئة فى هذا الشأن حيث تم تكليف المحافظات بتحديد مواقع للتخلص الآمن من تراكمات الترع والمصارف بالمحافظات وتم رفع تراكمات من على المجاري المائية قدرت بحوالى 673 ألف طن فى 16 محافظة.

وأكد وزير التنمية المحلية أهمية منع إلقاء أي مخلفات أو قمامة على جانبى الترع والمصارف بالمحافظات، موضحا أن هناك تعاون بين أجهزة المحليات ووزارتى الرى والزراعة فى هذا الشأن، لافتًا إلى تكليفات الدكتور مصطفى مدبولى بتحديد نموذج لمنظومة التعامل مع نواتج تطهير الترع والمصارف والتصرف فيها بإحدى المحافظات، ليبدأ التنفيذ فيها ثم التعميم على باقي محافظات الجمهورية.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أهمية بذل أقصى الجهود لتوعية المواطنين فى القرى للمحافظة على سلامة الترع والمصارف خاصة بعد تنفيذ تأهيل وتبطين الترع.

وأكد أهمية دور الجمعيات الأهلية التى تعمل فى مجال جمع ونقل ومعالجة القمامة والمخلفات للمشاركة فى المنظومة بالقرى المستهدفة بالمحافظة كنموذج ودعم المبادرات الشبابية فى هذا الشأن للتخلص الآمن من القمامة ومخلفات الترع والمصارف ونواتج التطهير.

موضوعات متعلقة

الباز: هناك حالة إرهاب مجتمعي لوزير التعليم بسبب الامتحانات

مدبولى: توفير 60 مليار جنيه لتمويل مبادرة الرئيس «سكن كل المصريين»

تصنيف جلوبال العالمى: مصر أقوى الجيوش العربية

نماذج امتحانات الصف الثالث الاعدادى الترم الاول 2021

الصور

image description

تطوير ورفع كفاءة سوق الجملة بدمياط

image description

«الملاذ الآمن».. رحلة كفاح سميرة أحمد: «حاولت النجاة بأولادي» (صور)

image description

بدء العمل بالمعدات الجديدة للكنس الآلي بمركزي صدفا والقوصية في أسيوط

image description

أسيوط: «الاتصالات» تطلق «مجتمع رقمي آمن» للتدريب على استخدام الإنترنت

image description

جامعة أسيوط: تعيين وكيل جديد للحقوق والتجديد لرئيس قسم القانون التجاري

الأكثر قراءة

حالة الطقس فى مصر اليوم الإثنين 22-2-2021

نموذج امتحان الصف السادس الابتدائي الترم الأول 2021

«الأرصاد» تُحذر: موجة جديدة من الطقس السيئ تبدأ الإثنين

موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2021 للمعلمين

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

متحف «فريك كوليكشن» بنيويورك يفتح أبوابه في مارس

محطة قطار تحول مدينة هندية إلى مقصد سياحي

تدمير نصب تذكاري لضحايا هجوم هاناو العنصري في كولونيا

نصف المواطنين في كوريا الجنوبية مستعدون للحصول على لقاح كورونا

أيام زمان

«هموت زى أمى بالسرطان».. أيام الفزع فى حياة هند رستم

«أخبروها أننى سهرت مع طليقها».. اعترافات هند رستم عن حربها مع تحية كاريوكا

اكتشفه صدفة واحتفل به بلحمة رأس.. أغرب عيد ميلاد لبليغ حمدي

«كنت هستسلم للشيطان».. اعترافات برلنتي عبد الحميد

مقالات الرأي
د. منى حلمى
حلم من إنتاج مصرى يتطلع إليه العالم مثل القطن المصرى
عمرو خالد
الذِكر أفضل طريقة عملية للإقلاع عن المعاصى
مؤمن المحمدي
هم كانوا 11 ولا 13؟
ماجد حبته
المقامرة بأرواح الإثيوبيين
المزيد

الثقافة

شريف عبدالمجيد: القصة القصيرة الأقرب لطريقتي في التفكير (حوار)

ضحى عاصي: نحتاج لمظلة تشريعية تعرف طبيعة مؤسساتنا (حوار)

6 إصدارات جديدة لمنشورات إيبيدي

أحمد عبداللطيف: أخاف حين يسلط الضوء على عمل لي.. والترجمة لي مثل القراءة (حوار)