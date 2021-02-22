رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 22 فبراير 2021 الموافق 10 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الوطن العمانية: الأزمة الفلسطينية ستتفاقم بسبب كورونا والاستيطان

الإثنين 22/فبراير/2021 - 09:38 ص
كورونا
كورونا
أ ش أ
طباعة
سلطت صحيفة (الوطن) العمانية الضوء على التقرير الذي أصدره مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، يوم الجمعة الماضي، حول الأوضاع الفلسطينية، مُشيرًة إلى استمرار المعاناة لسنوات قادمة بسبب جائحة كورونا وأزمة الاستيطان.

وأشارت الصحيفة في افتتاحيتها اليوم الإثنين إلى أن التقرير أكد أنّ عام 2020 "عام انتكاسات للفلسطينيين ومؤسساتهم واقتصادهم بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، والأزمة المالية غير المسبوقة، حيث إن أكثر من "نصف الفلسطينيين بحاجة الآن إلى مساعدات إنسانية، في الوقت الذي تشهد فيه التنمية الاقتصادية والاجتماعية الفلسطينية أسوأ سنواتها منذ عام 1994، محذِّرًا من أنَّ الأزمة الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة سوف تتفاقم وستكون لها آثار سلبية على مسارات التنمية الفلسطينية لسنوات عديدة قادمة".

وأوضح التقرير أن ما يقرب من 150 ألف فلسطيني فقدوا وظائفهم العام الماضي جرَّاء جائحة كورونا، ومن المتوقع أن يتسبب ذلك بآثار سلبية مماثلة بسبب الإغلاقات المفروضة حاليًّا.

وذكرت الصحيفة أنه "إذا كان عام 2020 قاسيًا وصعبًا على الشعب الفلسطيني ـ كما وصفه التقرير الأممي ـ فإنّه لا يختلف عن غيره من الأعوام التي سبقته بالنظر إلى استمرار المعاناة والاستيطان الاستعماري والاستهداف وغير ذلك".

موضوعات متعلقة

أسرة مريض السمنة بالمحلة تعلن وفاته

العثور على «مفتاح الحياة» أسفل منزل فى كفر الشيخ

تصنيف جلوبال العالمى: مصر أقوى الجيوش العربية

الباز: هناك حالة إرهاب مجتمعي لوزير التعليم بسبب الامتحانات

الصور

image description

تطوير ورفع كفاءة سوق الجملة بدمياط

image description

«الملاذ الآمن».. رحلة كفاح سميرة أحمد: «حاولت النجاة بأولادي» (صور)

image description

بدء العمل بالمعدات الجديدة للكنس الآلي بمركزي صدفا والقوصية في أسيوط

image description

أسيوط: «الاتصالات» تطلق «مجتمع رقمي آمن» للتدريب على استخدام الإنترنت

image description

جامعة أسيوط: تعيين وكيل جديد للحقوق والتجديد لرئيس قسم القانون التجاري

الأكثر قراءة

حالة الطقس فى مصر اليوم الإثنين 22-2-2021

نموذج امتحان الصف السادس الابتدائي الترم الأول 2021

«الأرصاد» تُحذر: موجة جديدة من الطقس السيئ تبدأ الإثنين

موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2021 للمعلمين

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

متحف «فريك كوليكشن» بنيويورك يفتح أبوابه في مارس

محطة قطار تحول مدينة هندية إلى مقصد سياحي

تدمير نصب تذكاري لضحايا هجوم هاناو العنصري في كولونيا

نصف المواطنين في كوريا الجنوبية مستعدون للحصول على لقاح كورونا

أيام زمان

«هموت زى أمى بالسرطان».. أيام الفزع فى حياة هند رستم

«أخبروها أننى سهرت مع طليقها».. اعترافات هند رستم عن حربها مع تحية كاريوكا

اكتشفه صدفة واحتفل به بلحمة رأس.. أغرب عيد ميلاد لبليغ حمدي

«كنت هستسلم للشيطان».. اعترافات برلنتي عبد الحميد

مقالات الرأي
د. منى حلمى
حلم من إنتاج مصرى يتطلع إليه العالم مثل القطن المصرى
عمرو خالد
الذِكر أفضل طريقة عملية للإقلاع عن المعاصى
مؤمن المحمدي
هم كانوا 11 ولا 13؟
ماجد حبته
المقامرة بأرواح الإثيوبيين
المزيد

الثقافة

شريف عبدالمجيد: القصة القصيرة الأقرب لطريقتي في التفكير (حوار)

ضحى عاصي: نحتاج لمظلة تشريعية تعرف طبيعة مؤسساتنا (حوار)

6 إصدارات جديدة لمنشورات إيبيدي

أحمد عبداللطيف: أخاف حين يسلط الضوء على عمل لي.. والترجمة لي مثل القراءة (حوار)