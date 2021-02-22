الوطن العمانية: الأزمة الفلسطينية ستتفاقم بسبب كورونا والاستيطان

سلطت صحيفة (الوطن) العمانية الضوء على التقرير الذي أصدره مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، يوم الجمعة الماضي، حول الأوضاع الفلسطينية، مُشيرًة إلى استمرار المعاناة لسنوات قادمة بسبب جائحة كورونا وأزمة الاستيطان.وأشارت الصحيفة في افتتاحيتها اليوم الإثنين إلى أن التقرير أكد أنّ عام 2020 "عام انتكاسات للفلسطينيين ومؤسساتهم واقتصادهم بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، والأزمة المالية غير المسبوقة، حيث إن أكثر من "نصف الفلسطينيين بحاجة الآن إلى مساعدات إنسانية، في الوقت الذي تشهد فيه التنمية الاقتصادية والاجتماعية الفلسطينية أسوأ سنواتها منذ عام 1994، محذِّرًا من أنَّ الأزمة الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة سوف تتفاقم وستكون لها آثار سلبية على مسارات التنمية الفلسطينية لسنوات عديدة قادمة".وأوضح التقرير أن ما يقرب من 150 ألف فلسطيني فقدوا وظائفهم العام الماضي جرَّاء جائحة كورونا، ومن المتوقع أن يتسبب ذلك بآثار سلبية مماثلة بسبب الإغلاقات المفروضة حاليًّا.وذكرت الصحيفة أنه "إذا كان عام 2020 قاسيًا وصعبًا على الشعب الفلسطيني ـ كما وصفه التقرير الأممي ـ فإنّه لا يختلف عن غيره من الأعوام التي سبقته بالنظر إلى استمرار المعاناة والاستيطان الاستعماري والاستهداف وغير ذلك".