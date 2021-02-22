16 وفاة و2094 إصابة جديدة بكورونا في بلجيكا

أعلنت السلطات الصحية البلجيكية اليوم الاثنين تسجيل 16 حالة وفاة بالإضافة إلى 2094 إصابة جديدة بفيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) في ال24 ساعة الماضية.وقالت وزارة الصحة البلجيكية في بيان إن الحصيلة الإجمالية للجائحة ارتفعت وفقا لهذه المعطيات إلى 21903 حالات وفاة و754473 إصابة بالفيروس التاجي.