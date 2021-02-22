16 وفاة و2094 إصابة جديدة بكورونا في بلجيكا
الإثنين 22/فبراير/2021 - 09:36 ص
وكالاتطباعة
أعلنت السلطات الصحية البلجيكية اليوم الاثنين تسجيل 16 حالة وفاة بالإضافة إلى 2094 إصابة جديدة بفيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) في ال24 ساعة الماضية.
وقالت وزارة الصحة البلجيكية في بيان إن الحصيلة الإجمالية للجائحة ارتفعت وفقا لهذه المعطيات إلى 21903 حالات وفاة و754473 إصابة بالفيروس التاجي.
وقالت وزارة الصحة البلجيكية في بيان إن الحصيلة الإجمالية للجائحة ارتفعت وفقا لهذه المعطيات إلى 21903 حالات وفاة و754473 إصابة بالفيروس التاجي.