الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 12 فلسطينيا في الضفة الغربية
الإثنين 22/فبراير/2021 - 09:35 ص
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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الإثنين 12 فلسطينيا بالضفة الغربية، من بيت لحم وجنين ونابلس والقدس.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقل 5 فلسطينيين من مخيم الدهيشة وبلدة الدوحة في محافظة بيت لحم، كما اعتقل 4 آخرين من بلدة قباطية ومخيم جنين، خلال حملة مداهمات.
وفي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال فلسطينيين اثنين، كما اعتقلت فلسطينيا من منزله في حي كفر عقب شمال القدس المحتلة.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقل 5 فلسطينيين من مخيم الدهيشة وبلدة الدوحة في محافظة بيت لحم، كما اعتقل 4 آخرين من بلدة قباطية ومخيم جنين، خلال حملة مداهمات.
وفي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال فلسطينيين اثنين، كما اعتقلت فلسطينيا من منزله في حي كفر عقب شمال القدس المحتلة.