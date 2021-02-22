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الإثنين 22 فبراير 2021 الموافق 10 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

دراسة: فيروس الأنفلونزا يمكن أن يفاقم عدوى كورونا

الإثنين 22/فبراير/2021 - 09:34 ص
كورونا
كورونا
وكالات
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خلص علماء صينيون إلى أن فيروس "الأنفلونزا ايه" قد يفاقم عدوى كورونا.

وحذر بعض الخبراء من أن اندماج الانفلونزا الموسمية مع جائحة كورونا الحالية قد يشكل تهديدا أكبر للصحة العامة، بيد أن التفاعل بين فيروسات الأنفلونزا وفيروس كورونا الجديد لا يزال غير واضح.

وتقدم الدراسة التي أجراها باحثون من جامعة ووهان في مقاطعة هوبي بوسط الصين، وتم نشرها في مجلة "بحوث الخلايا"، دليلا تجريبيا قويا حول الإصابة المشتركة بفيروسي الجهاز التنفسي، حيث تم لأول مرة تسجيل أن فيروس الأنفلونزا "ايه" يمكن أن يعزز العدوى اللاحقة بكورونا في الخلايا والفئران.

ووجد الباحثون أن العدوى الموجودة بفيروس الأنفلونزا "ايه" عززت بشكل كبير دخول وتكاثر فيروس كورونا الجديد في مجموعة متنوعة من خلايا الجهاز التنفسي البشري وخلايا أنسجة الرئة، في حين أنها رفعت أيضا الحمل الفيروسي لكورونا، ما أدى إلى تلف أكثر حدة للرئة في الفئران المصابة بالفيروسين.

وذكرت الدراسة أنه في تجارب أخرى، لم تتم ملاحظة آثار معززة مماثلة لعدوى كورونا باستخدام عدة فيروسات تنفسية أخرى، ما يشير إلى أن فيروس الأنفلونزا "ايه" لديه قدرة فريدة على مفاقمة عدوى كورونا، ما يتطلب الوقاية من عدوى الانفلونزا خلال جائحة كورونا.

وأوصى الباحثون بالتطعيم ضد الأنفلونزا وضد كورونا للأشخاص المعرضين لخطر الإصابة المشتركة، مؤكدين أن استحداث عقاقير جديدة واسعة النطاق مضادة للفيروسات تستهدف أكثر من فيروس واحد أمر ضروري لعلاج الأمراض المعدية المشتركة.

من جهة اخرى، اعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين، اليوم الاثنين، عن تسجيل 11 إصابة جديدة بكورونا، خلال الساعات الـ 24 الماضية، جميعها وافدة.

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