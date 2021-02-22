زعيمة هونج كونج وكبار المسؤولين يحصلون على اللقاح المضاد لكورونا اليوم

من المقرر أن تحصل الرئيسة التنفيذية لهونج كونج، كاري لام، على اللقاح الصيني المضاد لمرض "كوفيد 19-"، في حدث عام سيعقد اليوم الاثنين.وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء، أن الإجراء الذي قررت لام القيام به، يأتي في محاولة منها لطمأنة المواطنين بشأن اللقاح، وذلك بينما تستعد هونج كونج،المركز المالي الآسيوي، لبدء حملة التطعيمات ضد فيروس كورونا المستجد في الـ 26 من فبراير الجاري.ومن المقرر أن تحصل لام ورؤساء لإدارات ومكاتب حكومية مختلفة، على اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، في مركز مجتمعي للتطعيمات بمكتبة هونج كونج الرئيسية، في الساعة 0230 بعد ظهر اليوم بالتوقيت المحلي.وكان قد تم شحن نحو مليون جرعة من لقاح "سينوفاك" الصيني إلى المدينة الأسبوع الماضي، بينما تقول لام إنه من المقرر وصول شحنات لقاح "فايزربيونتك" بحلول نهاية الشهر.