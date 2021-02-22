انطلاق ووصول 173 رحلة جوية بمطار القاهرة اليوم

يستقبل مطار القاهرة الدولي، على مدار اليوم الاثنين، 173 رحلة دولية وداخلية وتجارية، تنقل 15570 راكب من مختلف الجنسيات بمرحلتي السفر والوصول.يأتي ذلك مع اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية المتبعة في ظل الظروف الصحية الصعبة الراهنة التي تجتاح العالم، في إطار حرص وزارة الطيران المدني على زيادة تنشيط الحركة الركابية والجوية الوافدة إلى البلاد.ومن المقرر أن يستقبل مطار القاهرة الدولي 8884 راكبًا بمختلف الجنسيات عبر 86 رحلة دولية وداخلية، بينما سيغادر 6686 راكبًا على متن 87 رحلة دولية وداخلية.وتواصل السلطات المختصة بمطار القاهرة الدولي، عمليات التعقيم والتطهير لكافة صالات السفر والوصول والمنشآت والمكاتب الفنية والإدارية، وفقًا لتوصيات الاتحاد الدولي للنقل الجوي "الإياتا" ومنظمة الصحة العالمية، لضمان سلامة المسافرين وأطقم الطائرات والعاملين بالمطار.