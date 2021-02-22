الاحتلال يطلق الرصاص على المزارعين الفلسطينيين جنوب قطاع غزة

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة خلف الشريط الحدودي شرق مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة، صباح اليوم الإثنين، الرصاص وقنابل صوتية صوب المزارعين الفلسطينيين والأراضي الزراعية شرق المدينة.وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن قوات الاحتلال المتمركزة في أبراج المراقبة والآليات العسكرية شرق خان يونس، استهدفت المزارعين وأراضيهم الزراعية شرق المدينة بالرصاص وبقنابل صوتية، وأجبرت المزارعين على ترك أراضيهم والعودة إلى بيوتهم.