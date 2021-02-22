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الإثنين 22 فبراير 2021 الموافق 10 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصين تسعى للحوار مع الولايات المتحدة.. وتتهم ترامب بالوقوف وراء توتر العلاقات

الإثنين 22/فبراير/2021 - 09:19 ص
ترامب
ترامب
مروة عنبر
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أعلنت الصين، عن سعيها إلى حوار مع واشنطن للعمل من أجل مصلحة البشرية، لافتة إلى أن سبب التوتر بين الجانبين يعود لإجراءات إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وقال وزير الخارجية الصيني، وانج يي، في تصريح صحفي أدلى به في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، خلال منتدى في بكين، إنه «على البلدين التركيز كل على شؤونه الداخلية بالتزامن مع العمل المشترك مع بعضهما بعضا في مصلحة البشرية جمعاء».

وأكد أن السبب الجذري للتوترات الثنائية بين بلاده والولايات المتحدة يعود إلى الإجراءات التي اتخذتها الإدارة السابقة لقمع وردع الصين، مشددًا على أن خطوات فريق ترامب ألحقت أضرارا لا تحصى بالعلاقات الدولية.

وتابع الوزير الصيني «الديمقراطية يجب أن تكون متجذرة في واقع كل بلد، لافتا إلى أن بلاده متمسكة دائما في حماية حقوق الإنسان»، متابعًا «منطقتي سينجان والتبت مثالان لامعان للتقدم الذي أحرزته الصين في مجال حقوق الإنسان».

وشدد وزير الخارجية الصينى علي سعي بلاده إلى حوار وليس إلى مواجهة، مضيفًا «الصين تدعو دائمًا إلى تعاون على أساس مبدأ رابح-رابح».

وأشار وانج يي إلى أن السلطات الصينية لم تتدخل أبدا في الشؤون الداخلية للولايات المتحدة، مستدركًا أن بلاده لا تريد تحدي الولايات المتحدة أو أن تحل مكانها في العالم.

وأعرب عن أمله في أن تحترم الولايات المتحدة المصالح الحيوية للصين، وأن تكف عن إهانة الحزب الشيوعي الصيني والتنسيق مع القوات الانفصالية، داعيا إلى إعادة تفعيل وترتيب آليات الحوار بين البلدين.

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