1322 إصابة جديدة بكورونا في بيلاروسيا

أعلنت وزارة الصحة البيلاروسية اليوم الاثنين تسجيل 1322 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 278 ألفًا و312 إصابة على مستوى البلاد.وذكرت الوزارة - في بيان أوردته وكالة أنباء (بيلتا-نيوز) البيلاروسية - أن حصيلة الوفيات وصلت إلى 1912 وفاة دون تسجيل حالات جديدة، في حين بلغ عدد المتعافين الذين خرجوا من مستشفيات العزل 268 ألفا و530 شخصًا.وأشارت إلى أن بيلاروسيا أجرت 4 ملايين و790 ألفا و333 اختبارا للكشف عن الإصابة بفيروس "كورونا" منذ بدء تفشي الوباء حتى الآن.