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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

23.4 % زيادة فى تكاليف العلاج على نفقة الدولة خلال عام

الإثنين 22/فبراير/2021 - 09:18 ص
المركزي للتعبئة العامة
المركزي للتعبئة العامة والإحصاء
أميرة ممدوح
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أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن إجمالي عدد المرضى الذين تم علاجهم على نفقة الدولة بالخارج والداخل بلغ 3.625 مليون مريض بتكلفة 10.375 مليار جنيه عام 2019، مقابل 2.632 مليون مريض بتكلفة 8.410 مليار جنيه عام 2018، بزيادة بلغت نسبتها 23.4٪ في تكاليف العلاج.

وفيما يخص القطاع الحكومي، بلغ إجمالي عدد المستشفيات 652 مستشفى عام 2019 مقابل 691 مستشفى عام 2018 بانخفاض بلغت نسبتها 5.6٪.

كما بلغ إجمالي عدد مستشفيات الجامعات 89 مستشفى عام 2019 وهو نفس العدد فى العام السابق.

وبلغ إجمالي عدد الأسرة في المستشفيات 92599 سريرًا عام 2019 مقابل 95683 سريرًا عام 2018 بانخفاض بلغت نسبته 3.2٪، وارتفع إجمالي عدد الأطباء إلى 116314 طبيبًا (بشريين أسنان) عام 2019 مقابل 113305 طبيبًا عام 2018 زيادة بلغت نسبته 2.7 ٪، كما ارتفع إجمالي عدد هيئة التمريض إلى 205183 ممرضًا عام 2019 مقابل 196686 ممرضًا عام 2018 بزيادة بلغت نسبتها 4.3 ٪.

وبلغ إجمالي عدد المنتفعين بالتأمين الصحي 56.883 مليون عام 2019 مقابل 55.581 مليون منتفعًا عام 2018 بزيادة بلغت نسبتها 2.3٪  .

وانخفض إجمالي عدد مراكز الإسعاف إلى 1516 مركزًا عام 2019 مقابل 1464 عام 2018 بانخفاض بلغت نسبته 3.6٪ .

أما بالنسبة لمستشفيات الوزارات الأخرى (تتضمن مستشفيات القطاع العام): بلغ إجمالي عدد المستشفيات 28 مستشفى عام 2019 وهو نفس العدد فى العام السابق، وبلغ إجمالي عدد الأسرة في المستشفيات 2761 سريرًا عام 2019 وهو نفس العدد فى العام السابق.

 بينما بلغ إجمالي عدد مستشفيات القطاع الخاص 1130 مستشفى عام 2019 مقابل 1157 مستشفى عام 2018 بانخفاض بلغت نسبته 2.3 ٪.

بلغ إجمالي عدد الأسرة في المستشفيات 35745 سريرًا عام 2019 مقابل 35320 سريرًا عام 2018 بزيادة بلغت نسبته 1.2٪.

وبلغ إجمالي عدد الأطباء 31401 طبيبًا (بشريين اسنان) عام 2019 مقابل 30733 طبيبًا (بشريين اسنان) عام 2018 بزيادة بلغت نسبتها 2.2٪.

كما بلغ إجمالي عدد هيئة التمريض 22269 ممرضًا عام 2019 مقابل 22766 ممرضًا عام 2018 بانخفاض بلغت نسبته 2.2٪.

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