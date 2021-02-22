699 إصابة بكورونا في كازاخستان

سجلت كازاخستان 699 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، ما رفع إجمالي عدد المصابين في البلاد بالفيروس إلى 208 آلاف و117 حالة.وذكرت وزارة الصحة الكازاخية -في بيان نقلته وكالة أنباء "كازين فورم" المحلية اليوم الإثنين- أن البلاد سجلت في الوقت ذاته 642 حالة شفاء تام من المرض، ما رفع إجمالي المتعافين إلى 191 ألفًا و739 حالة.وأوضحت أن عدد المرضى الخاضعين للعلاج من الفيروس التاجي يبلغ حتى الآن 21 ألفًا و340 شخصًا، منهم 237 في حالة حرجة.