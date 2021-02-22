مصر للطيران تنقل 3301 راكب عبر 50 رحلة بمطار القاهرة اليوم

تسير شركة مصر للطيران بمطار القاهرة الدولي، اليوم الاثنين، 50 رحلة جوية بمعدل 35 رحلة دولية، و12 رحلة داخلية، و3 رحلات شحن جوى، تنقل أكثر من 3301 راكب.وتسيير الرحلات الدولية إلى كل من چوبا، بغداد، أكرا، لاجوس، الدوحة، أبوظبي، لندن، باريس، إسطنبول، دبي، البحرين، الخرطوم، عمان، الشارقة، نيروبي، مسقط، اديس ابابا، أربيل، والداخلية إلى كل من شرم الشيخ، والغردقة، والأقصر، وأسوان.وتلتزم الشركة الوطنية للطيران "مصر للطيران" بتطبيق كافة الإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية بجميع رحلاتها الجوية الدولية، والتجارية، والداخلية لضمان سلامة العاملين والمسافرين وأطقم الطائرات، وفقًا لتوصيات الاتحاد الدولي للنقل الجوي ومنظمة الصحة العالمية.