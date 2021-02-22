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الإثنين 22 فبراير 2021 الموافق 10 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

مايا مرسي تكرم الواعظات المشاركات في القافلة الدعوية بالسودان

الإثنين 22/فبراير/2021 - 09:10 ص
جريدة الدستور
محمد الشريف
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استقبلت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة صباح أمس بمقر المجلس الواعظات المصريات اللائى شاركن فى القافلة الدعوية التى توجهت لعدد من الولايات بدولة السودان الشقيق لتكريمهن.

وعبرت الدكتورة مايا مرسي عن فخرها وسعادتها بالواعظات المصريات اللائى شرفن مصر فى السودان مؤكدة أن هذه القافلة تُعد أول قافلة دعوية نسائية تشارك خارج مصر.

وأشارت إلى أن الوزيرة فايزة ابو النجا صاحبة الفكرة الأساسية فى وجود الواعظات المصريات وذلك لدورهن الفاعل وما يمثلنه من أهمية فى التوعيه والتواصل مع السيدات فى جميع المحافظات لتعريفهن بأصول الدين الصحيح والبعد عن الأفكار المغلوطة، مؤكدة على أن وصولهن إلى خارج مصر شىء عظيم نفتخر به جميعا.

كما وجهت رئيسة المجلس كل الشكر والتقدير للسيد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على هذا الاختيار الموفق لهؤلاء الواعظات المتميزات لتمثيل مصر فى الخارج متمنية زيادة العدد فى المرات القادمة لانهن يُمثلن القوة الناعمة التى يجب أن نفخر بها.

وعبرت الواعظات عن خالص شكرهن وتقديرهن لدور ودعم وتشجيع المجلس القومى للمرأة لهن ومساعدتهن فى الوقوف على أرض قوية صلبة.

وفى نهاية اللقاء كرمت الدكتورة مايا مرسي الواعظات تقديرا لجهودهن.

يذكر أن القافلة تأتي في إطار التعاون المشترك بين مصر والسودان والبرامج التي تم إقرارها بواسطة وزيري الشؤون الدينية والأوقاف بين البلدين لتعميق العلاقات، وإحداث حراك إيجابي على المستوى الدعوي وتعزيز الخطاب الوسطي الذي تبنته وزارة الشؤون الدينية والأوقاف.

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