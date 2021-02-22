رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 22 فبراير 2021 الموافق 10 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

فيلم «عهد جديد» يتصدر إيرادات السينما في أمريكا الشمالية

الإثنين 22/فبراير/2021 - 09:09 ص
عهد جديد
عهد جديد
وكالات
طباعة
حافظ فيلم الرسوم المتحركة «عائلة كرودز: عهد جديد» (ذا كرودز: إيه نيو إيدج)، على صدارة إيرادات السينما في أمريكا الشمالية، محققًا إيرادات بلغت 1.7 مليون دولار من 1913 دار عرض في العطلة الأسبوعية.

وبدأ عرض الفيلم في دور السينما في نوفمبر.

وشارك في الأداء الصوتي للفيلم، نيكولاس كيدج وإيما ستون وريان رينولدز، وأخرجه جويل كراوفورد.

وجاء في المركز الثاني فيلم «التفاصيل الصغيرة» (ذا ليتل ثينجز) محققا 1.2 مليون دولار.

شارك في بطولة الفيلم دينزل واشنطن ورامي مالك وجاريد ليتو، وأخرج الفيلم وكتب السيناريو جون لي هانكوك.

وجاء في المركز الثالث فيلم «يهوذا والمسيح الأسود» (جوديز آند ذا بلاك ميساياه)، بإيرادات بلغت 905 آلاف دولار.

والفيلم من إخراج شاكا كينج وبطولة دانيل كالويا ولاكيث ستانفيلد وجيسي بليمونس.

أما المركز الرابع فكان من نصيب فيلم «المرأة الخارقة 1984» (وندر وومان 1984)، الذي سجل إيرادات بلغت 805 آلاف دولار.

وشارك في بطولة الفيلم جال جادوت وكريس باين وكريستين ويج، وأخرجت الفيلم باتي جنكينز.

وحافظ فيلم "الرامي" (ذا ماركسمان) على المركز الخامس مسجلا 775 ألف دولار.

والفيلم بطولة المثل ليام نيسون وكاثرين وينيك وتيريزا رويز ومن إخراج روبرت لورينز.

موضوعات متعلقة

موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2021 للمعلمين

الباز عن شماتة الإخوان في أحمد مكي: عايشين في غيبوبة

المنحة الرئاسية.. موعد صرف الدفعة الأخيرة للعمالة غير المنتظمة 2021

مدبولى: توفير 60 مليار جنيه لتمويل مبادرة الرئيس «سكن كل المصريين»

الصور

image description

تطوير ورفع كفاءة سوق الجملة بدمياط

image description

«الملاذ الآمن».. رحلة كفاح سميرة أحمد: «حاولت النجاة بأولادي» (صور)

image description

بدء العمل بالمعدات الجديدة للكنس الآلي بمركزي صدفا والقوصية في أسيوط

image description

أسيوط: «الاتصالات» تطلق «مجتمع رقمي آمن» للتدريب على استخدام الإنترنت

image description

جامعة أسيوط: تعيين وكيل جديد للحقوق والتجديد لرئيس قسم القانون التجاري

الأكثر قراءة

نموذج امتحان الصف السادس الابتدائي الترم الأول 2021

حالة الطقس فى مصر اليوم الإثنين 22-2-2021

حقيقة إلقاء وزير التعليم بيانًا لتأجيل امتحانات الترم الأول

«الأرصاد» تُحذر: موجة جديدة من الطقس السيئ تبدأ الإثنين

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

متحف «فريك كوليكشن» بنيويورك يفتح أبوابه في مارس

محطة قطار تحول مدينة هندية إلى مقصد سياحي

تدمير نصب تذكاري لضحايا هجوم هاناو العنصري في كولونيا

نصف المواطنين في كوريا الجنوبية مستعدون للحصول على لقاح كورونا

أيام زمان

«هموت زى أمى بالسرطان».. أيام الفزع فى حياة هند رستم

«أخبروها أننى سهرت مع طليقها».. اعترافات هند رستم عن حربها مع تحية كاريوكا

اكتشفه صدفة واحتفل به بلحمة رأس.. أغرب عيد ميلاد لبليغ حمدي

«كنت هستسلم للشيطان».. اعترافات برلنتي عبد الحميد

مقالات الرأي
د. منى حلمى
حلم من إنتاج مصرى يتطلع إليه العالم مثل القطن المصرى
عمرو خالد
الذِكر أفضل طريقة عملية للإقلاع عن المعاصى
مؤمن المحمدي
هم كانوا 11 ولا 13؟
ماجد حبته
المقامرة بأرواح الإثيوبيين
المزيد

الثقافة

شريف عبدالمجيد: القصة القصيرة الأقرب لطريقتي في التفكير (حوار)

ضحى عاصي: نحتاج لمظلة تشريعية تعرف طبيعة مؤسساتنا (حوار)

6 إصدارات جديدة لمنشورات إيبيدي

أحمد عبداللطيف: أخاف حين يسلط الضوء على عمل لي.. والترجمة لي مثل القراءة (حوار)