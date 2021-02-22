فيلم «عهد جديد» يتصدر إيرادات السينما في أمريكا الشمالية

حافظ فيلم الرسوم المتحركة «عائلة كرودز: عهد جديد» (ذا كرودز: إيه نيو إيدج)، على صدارة إيرادات السينما في أمريكا الشمالية، محققًا إيرادات بلغت 1.7 مليون دولار من 1913 دار عرض في العطلة الأسبوعية.وبدأ عرض الفيلم في دور السينما في نوفمبر.وشارك في الأداء الصوتي للفيلم، نيكولاس كيدج وإيما ستون وريان رينولدز، وأخرجه جويل كراوفورد.وجاء في المركز الثاني فيلم «التفاصيل الصغيرة» (ذا ليتل ثينجز) محققا 1.2 مليون دولار.شارك في بطولة الفيلم دينزل واشنطن ورامي مالك وجاريد ليتو، وأخرج الفيلم وكتب السيناريو جون لي هانكوك.وجاء في المركز الثالث فيلم «يهوذا والمسيح الأسود» (جوديز آند ذا بلاك ميساياه)، بإيرادات بلغت 905 آلاف دولار.والفيلم من إخراج شاكا كينج وبطولة دانيل كالويا ولاكيث ستانفيلد وجيسي بليمونس.أما المركز الرابع فكان من نصيب فيلم «المرأة الخارقة 1984» (وندر وومان 1984)، الذي سجل إيرادات بلغت 805 آلاف دولار.وشارك في بطولة الفيلم جال جادوت وكريس باين وكريستين ويج، وأخرجت الفيلم باتي جنكينز.وحافظ فيلم "الرامي" (ذا ماركسمان) على المركز الخامس مسجلا 775 ألف دولار.والفيلم بطولة المثل ليام نيسون وكاثرين وينيك وتيريزا رويز ومن إخراج روبرت لورينز.