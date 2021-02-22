وزيرة الصحة تصل الأقصر لمتابعة العمل بالتأمين الصحي الشامل

وصلت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، منذ قليل، إلى مطار الأقصر الدولي لبدأ زيارتها الميدانية في إطار متابعة سير العمل بمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الأقصر.وأوضحت وزارة الصحة، في بيان، أنه كان في استقبال الوزيرة بمطار الأقصر الدولي المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر.وأضافت أنه من المقرر أن تتفقد وزيرة الصحة والسكان عددا من المستشفيات ووحدات طب الأسرة لمتابعة العمل بمنظومة التأمين الصحي الشامل والتي انطلقت بمحافظة الأقصر يوم الثلاثاء 17 من فبراير الجاري.يذكر أن المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل تضم 6 محافظات هي (الإسماعيلية، الأقصر، جنوب سيناء) والتي انطلقت بها المنظومة يوم 17 فبراير من العام الجاري، و(بورسعيد) التي انطلقت بها المنظومة بها في يوليو 2019، بالإضافة إلى محافظتي (السويس وأسوان) والمقرر إطلاق المنظومة بهما خلال الفترة المقبلة.