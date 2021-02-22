«التموين»: 15 سلعة في معارض «أهلا رمضان» بتخفيضات تصل إلى 35%

أكد الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أن معارض "أهلا رمضان" سوف تنتشر بالمحافظات هذا العام كالعام الماضي بتخفيضات كبيرة تصل إلى 35 % مشيرا إلى دخول 15 سلعة حيز التخفيض فى معارض أهلا رمضان هذا العام كالأرز والزيت والسكر والدقيق والسمنة والصلصة والشاي والفول والعدس واللحوم الحمراء والبيضاء المجمدة وقمر الدين والمكرونة بوزن وسعر ثابت في كل السلاسل والسوبر ماركت التي سوف تدخل المعرض هذا العام.وأكد المصيلحى وجود تنسيق كامل مع السادة المحافظين لاختيار الأماكن التى سوف تنشأ بها تلك المعارض طبقا لاحتياجات سكان كل محافظة بالتنسيق مع الغرف التجارية بالمحافظات.وخلال اجتماعه مع رؤساء 15 سلسلة تجارية طالب الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية رؤساء السلاسل التجارية بوجود ركن فى كل سلسله تجارية وسوبر ماركت تحت اسم اهلا رمضان يشمل كل السلع الأساسية واحتياجات المواطنين من السلع الرمضانية إضافة إلى تجهيز شنط رمضان كالعام الماضى بأسعار متفاوتة تبدأ من 75 جنيه و100 جنيه و150 جنيه تشمل كل السلع المتفق عليها سابقا.وأشار المصيلحى إلى أن المجمعات الاستهلاكية التى يصل عددها إلى 1350 مجمع سوف تشارك بمعارض أهلا رمضان بتخفيضات تصل إلى 25 %بسلع ذات جودة عالية أيضا.وأضاف أن الوزارة سوف تقوم بعمل كوبونات للقادرين بفئات مالية مختلفة طبقا لقدرة المتبرعين بها للمواطنين لصرفها من المجمعات الاستهلاكية كالعام السابق مؤكدا أنه سيسمح بدخول منافذ جمعيتي فى معارض اهلا رمضان بناء على طلب صاحب المنفذ.