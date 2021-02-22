ضعف إمدادات لقاح كورونا في اليابان يُؤجل تطعيم كبار السن

قال كبير المسؤولين عن حملة التطعيم ضد كورونا، في اليابان، إن البلاد لن تحصل إلا على جرعات محدودة من اللقاحات خلال الأشهر الأولى من بدء التطعيم، وسيتم تطعيم كبار السن بشكل تدريجي.وقال وزير الإصلاح الإداري، تارو كونو، يوم الأحد، في مقابلة مع هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية إن فايزر، وهي الشركة المصنعة للقاح كورونا الوحيد المعتمد في اليابان، بدأت تزيد الإنتاج في أوروبا ولكن من غير المرجح أن تصل هذه الإمدادات المتزايدة إلى إلى طوكيو قبل مايو.وأضاف: «كنا نود أن نبدأ تطعيم كبار السن في أبريل، لكن للأسف عدد الجرعات المخصصة لهم سيكون محدودا للغاية في البداية، لذلك نريد أن نبدأ ببطء».وتفاوضت اليابان على الحصول على أكثر من 500 مليون جرعة من لقاحات كورونا التي طورتها شركات الأدوية الغربية، لكن جهات التنظيم المحلية لم توافق حتى الآن إلا على لقاح واحد فقط وما زالت اليابان تعتمد على الإمدادات المستوردة التي تعطلها عقبات الإنتاج وضوابط التصدير.