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الإثنين 22 فبراير 2021 الموافق 10 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إصدار قائمة تضم 10 قضاة إعدام من حقبة «كومينتانج» في تايوان

الإثنين 22/فبراير/2021 - 09:07 ص
كورونا
كورونا
وكالات
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أصدرت لجنة حكومية في تايوان، قائمة تضم 10 من قضاة المحاكم العسكرية سابقا أصدروا أحكام الإعدام ضد 1153 معتقلا سياسيًا خلال أربعة عقود من حكم حزب كومينتانج المستبد، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية اليوم الإثنين.

وأفادت صحيفة «آبل ديلي» التايوانية، بأن القائمة صدرت أمس الأول السبت، من جانب لجنة العدالة الانتقالية، التي تشرف على جهود معالجة انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها نظام حزب كومينتانج الأتوقراطي بقيادة الرئيس الأسبق الراحل تشيانج كاي شيك، ونجله الرئيس الأسبق الراحل أيضا تشينج كيو، في الفترة من أغسطس 1945 حتى مايو 1991.

وفر حزب الكومينتانج إلى جزيرة تايوان بعد خسارة الحرب الأهلية الصينية.

تم استبعاد قائمة القضاة الذين أصدروا أكبر عدد من أحكام الإعدام، من قاعدة بيانات تضم أكثر من 10 آلاف حكم قضائي عسكري أنشأتها اللجنة العام الماضي من ملفات سرية سابقًا.

وكان معظم الضحايا من المدنيين الذين اعتقلوا بتهمة إثارة الفتنة من جانب نظام الأحكام العرفية وصدرت ضدهم الأحكام، من جانب محاكم عُقدت تحت إشراف قيادة حامية تايوان آنذاك، وأصدر أحد القضاة، وهو يين تشينج وين، 203 أحكام بالإعدام.

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