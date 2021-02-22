تدمير نصب تذكاري لضحايا هجوم هاناو العنصري في كولونيا

أكدت الشرطة أن مخربين دمروا نصبا تذكاريا في مدينة كولونيا الألمانية لضحايا هجوم بدوافع عنصرية في هاناو.وذكرت الشرطة أن المخربين مزقوا ملصقات كان عليها أسماء وصور الضحايا وألقوا بها على ضفة نهر الراين، مؤكدة أن من أبلغ عن الحادثة في البداية هي جماعة "كولونيا جوسوس" أو الاشتراكيون الشباب.وبحسب هذه المنظمة الشبابية المحلية التابعة للحزب الاشتراكي الديمقراطي، قام الجناة بتدمير النصب التذكاري في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين.وتم الإبلاغ عن الحادث على اعتبار أنه إلحاق ضرر بالممتلكات.وقال مسؤولون إنه سيتم استشارة الوكالات الاتحادية في التحقيق الجاري.ويحيي النصب ذكرى عشرة أشخاص قتلوا برصاص متطرف في بلدة بالقرب من فرانكفورت في 19 فبراير 2020.وانطلق المهاجم، الذي يُعرف باسم توبياس آر، مستهدفًا تسعة أشخاص من أصل أجنبي قبل أن يقتل والدته ثم ينتحر.وقد سبق له أن نشر منشورات ومقاطع فيديو عن نظريات المؤامرة وآراء عنصرية على شبكة الإنترنت.