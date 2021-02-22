4369 إصابة جديدة و62 وفاة بكورونا فى ألمانيا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا اليوم الإثنين، أنه تم تسجيل 4369 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في ألمانيا منذ بداية الجائحة إلى مليونين و390 ألفا و928 حالة.ونقلت صحيفة بيلد الألمانية عن البيانات التي ينشرها المعهد إنه تم تسجيل 62 وفاة جديدة خلال الساعات الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن الإصابة إلى 67 ألفا و903 حالات.وأفادت البيانات بأن حوالي 2 مليون و298 ألف حالة تماثلت للشفاء من المرض، بينما هناك 125 ألف حالة نشطة في البلاد.