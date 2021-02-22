نصف المواطنين في كوريا الجنوبية مستعدون للحصول على لقاح كورونا

قال نحو نصف الكوريين الجنوبيين، إنهم سيتلقون اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد على الفور، عندما يأتي دورهم، وفقًا لاستطلاع رأي اليوم الإثنين.وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية «يونهاب»، أن معهد رأي المجتمع الكوري أجرى الاستطلاع بناء على طلب قناة «تي بي إس» الخاصة، وشمل نحو ألف و20 شخصًا تزيد أعمارهم على 18 سنة، حول استعدادهم لتلقي لقاح كورونا، وذلك خلال يومي 19 و20 فبراير.وأجاب 45.8% ممن شملهم الاستطلاع، أنهم سيتلقون لقاحات ضد كورونا على الفور عندما يأتي دورهم، بينما أوضح 45.7%، ممن شملهم الاستطلاع أنهم يؤجلون تلقي اللقاحات ويراقبون عن كثب الوضع المعني، وذكر 5.1% أنهم لن يتلقوا اللقاحات.وفيما يتعلق بمدى الثقة في الحكومة بشأن إدخال لقاحات كورونا وعمليات التجهيز للتطعيم، أشار 55.8% من المستطلع آراؤهم إلى أنهم يثقون بالحكومة، بينما قال 41.1% منهم إنهم لا يثقون بها.