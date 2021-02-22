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الإثنين 22 فبراير 2021 الموافق 10 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

طلاب «بوغازيتشي» يتعهدون بمواصلة الاحتجاجات حتى تراجع « جل أردوغان»

الإثنين 22/فبراير/2021 - 08:57 ص
طلاب «بوغازيتشي
طلاب «بوغازيتشي
أمينة ذكى
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تعهد طلاب جامعة "بوغازيتشي" باسطنبول بمواصلة الاحتجاجات على تعيين رئيس الجامعة الموالي للحكومة، قائلين إن الحكومة ستضطر إلى التراجع في النهاية، وفقا لما نقله موقع "أحوال" تركية.

وشهدت جامعة بوغازيشي المرموقة في اسطنبول اضطرابات طلابية منذ 4 يناير الماضي، حيث اندلعت الاحتجاجات في البداية بسبب قرار الرئيس رجب طيب أردوغان بتعيين ميليح بولو، عضو حزب العدالة والتنمية الذي ينتمي إليه عميدًا للجامعة، ولكن زادت الاحتجاجات بسبب قيام الشرطة باعتقال مئات الطلاب المشاركين في الاحتجاجات كما داهمت المنازل، وجرمت المتظاهرين وأنصارهم بوصفهم "إرهابيين".

وجاء في بيان للطلاب منشور على تويتر: "تجاوز وزير الداخلية مقاومة بوغازيشي، ووصل إلى عائلاتنا التي تدافع عن حقوقنا وتدعم نضالنا".

وقال الطلاب "لم نتراجع ولن نتراجع، وسنواصل كفاحنا حتى نحقق مطالبنا المشروعة وستتراجعون".

وأكد طلاب في الجامعة التركية الرائدة أن احتجاجهم سيستمر حتى يتنحى بولو، عميد بوغازيتشي الجديد، وهي خطوة رفضها رفضًا قاطعًا.

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