رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 22 فبراير 2021 الموافق 10 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

العراق: تسجيل إصابات بالسلالة الجديدة لدى أطفال رضع

الإثنين 22/فبراير/2021 - 08:57 ص
طفل
طفل
أ ش أ
طباعة
أعلنت وزارة الصحة العراقية اليوم الاثنين، تسجيل إصابات بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا لدى أطفال رضع لا تتجاوز أعمارهم عاما واحدا.

وقال الناطق باسم الوزارة سيف البدر ـ في تصريح أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية ـ إن السلالة الجديدة تمتاز بقدرتها على إصابة فئات عمرية غير معهودة في السلالة القديمة، كالأطفال والشباب بشكل عام، موضحا أن الفحوصات تجري عـلى جميع الفئات التي تظهر عليها أعراض الإصابة بما فيها الأطفال.

من جهته، قال مدير قسم تعزيز الصحة في وزارة الصحة هيثم العبيدي، إن اليومين الماضيين شهدا وفيات لدى الأطفال وبأعمار أقل من سنة متأثرين بإصابتهم بالسلالة الجديدة لكورونا، مؤكدا أن بعض الإصابات بين صفوف الأطفال الرضع تؤدي إلى تلف في الرئة.

وأضاف أن 85% لم تظهر عليهم الإصابة أو ظهرت بشكل طفيف، مشددا على ضرورة إجراء الفحص والمسحة الخاصة حتى وإن كان الطفل بعمر يوم واحد.

كانت وزارة الصحة بإقليم كردستان قد أعلنت أمس الأحد، تسجيل 5 إصابات من السلالة الجديدة لفيروس كورونا في أربيل.

موضوعات متعلقة

«هموت زى أمى بالسرطان».. أيام الفزع فى حياة هند رستم

المنحة الرئاسية.. موعد صرف الدفعة الأخيرة للعمالة غير المنتظمة 2021

نصائح مهمة من «الهجرة» للمصريين راغبي التوجه إلى الكويت

الباز: هناك حالة إرهاب مجتمعي لوزير التعليم بسبب الامتحانات

الصور

image description

تطوير ورفع كفاءة سوق الجملة بدمياط

image description

«الملاذ الآمن».. رحلة كفاح سميرة أحمد: «حاولت النجاة بأولادي» (صور)

image description

بدء العمل بالمعدات الجديدة للكنس الآلي بمركزي صدفا والقوصية في أسيوط

image description

أسيوط: «الاتصالات» تطلق «مجتمع رقمي آمن» للتدريب على استخدام الإنترنت

image description

جامعة أسيوط: تعيين وكيل جديد للحقوق والتجديد لرئيس قسم القانون التجاري

الأكثر قراءة

نموذج امتحان الصف السادس الابتدائي الترم الأول 2021

«الأرصاد» تُحذر: موجة جديدة من الطقس السيئ تبدأ الإثنين

نماذج امتحانات الصف الثالث الاعدادى الترم الاول 2021

موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2021 للمعلمين

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

تدمير نصب تذكاري لضحايا هجوم هاناو العنصري في كولونيا

نصف المواطنين في كوريا الجنوبية مستعدون للحصول على لقاح كورونا

«بوينج» توصي بتعليق رحلات «777» لاحتراق محرك طائرة أثناء التحليق

إنقاذ أكثر من 100 مهاجر غير شرعى بمركب تونسى

أيام زمان

«هموت زى أمى بالسرطان».. أيام الفزع فى حياة هند رستم

«أخبروها أننى سهرت مع طليقها».. اعترافات هند رستم عن حربها مع تحية كاريوكا

اكتشفه صدفة واحتفل به بلحمة رأس.. أغرب عيد ميلاد لبليغ حمدي

«كنت هستسلم للشيطان».. اعترافات برلنتي عبد الحميد

مقالات الرأي
د. منى حلمى
حلم من إنتاج مصرى يتطلع إليه العالم مثل القطن المصرى
عمرو خالد
الذِكر أفضل طريقة عملية للإقلاع عن المعاصى
مؤمن المحمدي
هم كانوا 11 ولا 13؟
ماجد حبته
المقامرة بأرواح الإثيوبيين
المزيد

الثقافة

شريف عبدالمجيد: القصة القصيرة الأقرب لطريقتي في التفكير (حوار)

ضحى عاصي: نحتاج لمظلة تشريعية تعرف طبيعة مؤسساتنا (حوار)

6 إصدارات جديدة لمنشورات إيبيدي

أحمد عبداللطيف: أخاف حين يسلط الضوء على عمل لي.. والترجمة لي مثل القراءة (حوار)