178 إصابة جديدة بكورونا في طوكيو

أعلنت حكومة العاصمة اليابانية اليوم الإثنين أنه تم تسجيل 178 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في طوكيو.وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا في طوكيو لا تزال أقل من 500 حالة، وذلك لليوم ال16 على التوالي.وأضافت الشبكة أن حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس في طوكيو بلغت 109 آلاف و912 حالة.