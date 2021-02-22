الفلبين تجيز الاستخدام الطارئ للقاح سينوفاك ضد كورونا

أعلنت إدارة الغذاء والدواء الفلبينية اليوم الإثنين، أنها وافقت على الاستخدام الطارئ للقاح شركة سينوفاك بيوتيك الصينية ضد فيروس كورونا "كوفيد-19".وقال رئيس الادارة رولاندو إنريكي دومينجو بحسب ما أوردته صحيفة (فلبين ستارز) الفلبينية عبر موقعها الإلكتروني، إن البلاد وافقت على لقاح كوفيد-19 من سينوفاك بيوتيك للاستخدام في حالات الطوارئ.وتعد لقاحات الشركة الصينية هي الثالث المرشحة للحصول على ترخيص استخدام الطوارئ في هذه الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا والتي يزيد عدد سكانها على 108 مليون نسمة.