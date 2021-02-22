غموض حول جثة شاب أسفل عقار سكني في الغردقة

تكثف مباحث الغردقة جهودها لفك لغز العثور على جثة شاب في العقد الثالث من العمر يدعى "أحمد زكي"، 26 عاما، أسفل عمارة سكنية بمنطقة الكهف وسط مدينة الغردقة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة المختصة لمتابعة التحقيقات.تلقى اللواء سليمان شتا، مدير أمن البحر الأحمر، إخطارًا من اللواء خالد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن البحرالأحمر، يفيد بالعثور على جثة شاب في العقد الثالث من العمر أسفل إحدى العمارات السكنية بمنطقة الكهف وسط مدينة الغردقة.وكلف اللواء خالد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية بالبحر الأحمر، بتشكيل فريق بحث من ضباط مباحث قسم شرطة أول وثان الغردقة، لكشف ملابسات الحادث، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.وتباشر نيابة الغردقة التحقيقات في الحادث، وأمرت بانتداب الطب الشرعي اليوم الإثنين، لمعرفة سبب الوفاة وطلب تحريات المباحث حول الواقعة لتحديد وجود شبهة جنائية حول الحادث من عدمه.