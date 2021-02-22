الصين والهند تتفقان على الدفع باتجاه حل مقبول للقضايا الحدودية

اتفقت الصين والهند على الدفع باتجاه حل مقبول للطرفين للقضايا المتبقية على طول خط السيطرة الفعلي في القطاع الغربي من المناطق الحدودية؛ من أجل الحفاظ على السلام والهدوء هناك.جاء ذلك في بيان مشترك حول الجولة العاشرة من الاجتماع على مستوى قادة الفيالق بين الصين والهند التي عقدت يوم 20 فبراير في الجانب الصيني من نقطة "مولدو-تشوشول" الحدودية.وذكرت وزارة الدفاع الوطني الصينية –في بيان اليوم- أن الجانبين أثنيا على الإنجاز السلس لفض الاشتباك لقوات الخطوط الأمامية في منطقة بحيرة بانغونغ، مشيرين إلى أنها كانت خطوة مهمة وفرت أساسا جيدا لحل القضايا المتبقية الأخرى على طول خط السيطرة الفعلية في القطاع الغربي من المناطق الحدودية بين الصين والهند.وأضافت أن الجانبين تبادلا وجهات النظر بشكل صريح ومتعمق حول القضايا الأخرى على طول خط السيطرة الفعلية في القطاع الغربي من المناطق الحدودية بين الصين والهند، وأنهما اتفقا على اتباع التوافق المهم لزعيمي البلدين، ومواصلة التواصل والحوار، وتحقيق الاستقرار والسيطرة على الوضع، والدفع باتجاه حل مقبول للطرفين للقضايا المتبقية على نحو مطرد ومنظم، من أجل الحفاظ على السلام والهدوء في المناطق الحدودية بشكل مشترك.