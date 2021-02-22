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الإثنين 22 فبراير 2021 الموافق 10 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«المصريين بالخارج» يناقش إنشاء لوبي مصري بالولايات المتحدة

الإثنين 22/فبراير/2021 - 08:47 ص
المصريين بالخارج
المصريين بالخارج
وفاء علي
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نظم اتحاد المصريين بالخارج ندوة عبر منصة "زووم" شاهدها أبناء الجاليات، حول موقف الجالية المصرية في الولايات المتحده الأمريكية تجاة السياسات الأمريكية المتقلبة نحو مصر، ومحاولة الحديث عن حقوق الإنسان وموقف أبناء الجالية هناك مما يحدث.

شارك بالندوة نجوم الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي من أمريكا الدكتور ماك شرقاوي، الإعلامي رأفت صليب، والإعلامي عصام يوسف، وحضرها عدد من مجلس إدارة الاتحاد ولفيف من رؤساء الجاليات المختلفة، حيث استمرت الندوة أكثر من ثلاث ساعات تحدث الحضور عن ثقافة المجتمع الأمريكي عن مصر وإمكانية تحريك الرأي العام ومتخذي القرار لصالح القضايا المصرية.

كما تحدث الحضور عن إمكانية تكوين لوبي مصري يهدف إلى قيادة منظمات المجتمع المدني للضغط على الرأي العام الأمريكي والتعريف بوجهة النظر المصرية والحد من ازدواجية المعايير التي تتعامل بها القيادة الأمريكية مع الدولة المصرية.

وقال رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للمصريين إسماعيل أحمد، إن اللقاء أسفر عن كيفية التقاء أبناء المصريين من الساحل الغربي للولايات المتحدة والساحل الشرقي والعمل على توحيد الصفوف وتكوين نواة لوبي مصري قادر على تحقيق عدة منافع ابتداء من توحيد الصفوف نهاية بتكوين لوبي قادر على مواجهة التحديات.
«المصريين بالخارج» يناقش إنشاء لوبي مصري بالولايات المتحدة
«المصريين بالخارج» يناقش إنشاء لوبي مصري بالولايات المتحدة
«المصريين بالخارج» يناقش إنشاء لوبي مصري بالولايات المتحدة
«المصريين بالخارج» يناقش إنشاء لوبي مصري بالولايات المتحدة

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