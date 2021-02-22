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الإثنين 22 فبراير 2021 الموافق 10 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصين تدعو واشنطن لاحترام مصالحها وكرامتها الوطنية وحقوقها التنموية

الإثنين 22/فبراير/2021 - 08:46 ص
وانغ يي
وانغ يي
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دعا عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني "وانغ يي" اليوم الاثنين، الولايات المتحدة الأمريكية إلى اتباع الاتجاه التاريخي، وإدراك أوضاع العالم بوضوح، ونبذ الأفكار المسبقة وتجنب الشك غير المعقول، وإعادة سياستها تجاه الصين إلى العقلانية لتحقيق التطور الصحي والمستقر للعلاقات الصينية الأمريكية.

جاء ذلك في كلمة لوزير الخارجية الصيني اليوم خلال افتتاح منتدى "لانتينغ" الذي نظمته وزارة الخارجية الصينية في العاصمة (بكين)، تحت عنوان "دفع الحوار والتعاون وإدارة الخلافات: إعادة العلاقات الصينية الأمريكية إلى مسارها الصحيح".

وحث وانغ الولايات المتحدة على احترام المصالح الأساسية للصين وكرامتها الوطنية وحقوقها التنموية، والتوقف عن تشويه صورة الحزب الشيوعي الصيني الحاكم والنظام السياسي الصيني، والتوقف عن دعم الأقوال والأفعال الخاطئة للأنشطة الانفصالية الداعمة لما يسمى "استقلال تايوان"، والتوقف عن الاضرار بسيادة الصين وأمنها في الشؤون الداخلية للصين وخصوصا في منطقة هونج كونج وشينجيانغ والتبت.

وقال:"قبل خمسين عاما، انتهج زعماء الصين والولايات المتحدة بشجاعة سياسة غير عادية بفتح باب التبادلات الذي أغلق لمدة عقود. ويجب علينا اليوم اتخاذ خيار حكيم وصحيح مرة أخرى على أساس موقف مسؤول تجاه البلدين والعالم".

وأضاف أن "أول محادثة بين رئيسي الصين والولايات المتحدة عشية رأس السنة الجديدة الصينية أشارت إلى اتجاه العلاقات الثنائية"، موضحا أنه "بمناسبة استقبال الشعب الصيني سنتهم الجديدة، أجرى رئيسا البلدين أول محادثة هاتفية بينهما، واتفقا على أنه يتعين على الصين والولايات المتحدة تعزيز التفاهم المتبادل وتجنب سوء الفهم وسوء التقدير، والتعامل بصراحة وتجنب النزاعات والمواجهة، وفتح قنوات التواصل وتعزيز التبادلات والتعاون".

وتابع إنه "في مواجهة التحديات المشتركة غير المسبوقة مثل الوباء العالمي، والركود الاقتصادي، وتغير المناخ، يجب على الصين والولايات المتحدة باعتبارهما دولتين كبيرتين، التعاطي مع أمورهما الداخلية بشكل جيد أولا، ومن ثم إجراء التعاون من أجل المصالح المشتركة للبشرية، هذا هو تطلعات للمجتمع الدولي".

واعتبر أنه في ظل الوضع الحالي، يمكن للجانبين إعادة العلاقات الثنائية ابتداء من المسائل السهلة والتفاعل بنشاط وإبداء حسن النية، معربا عن أمل الصين في تعديل الولايات المتحدة سياستها في أقرب وقت ممكن، والتخلي عن فرض رسوم جمركية غير معقولة على المنتجات الصينية، وعن مختلف العقوبات أحادية الجانب على الشركات الصينية ومؤسسات البحث العلمي والتعليم، وعن القمع غير المعقول للتقدم العلمي والتكنولوجي في الصين، وتوفير الظروف اللازمة للتعاون بين البلدين.

وأعرب وزير الخارجية الصيني عن أمل بلاده في رفع الولايات المتحدة قيودها المختلفة المفروضة على المنظمات الصينية التعليمية والثقافية والإعلامية والمعنية بشؤون الجاليات الصينية لممارسة أنشطتها في الولايات المتحدة في أقرب وقت ممكن، وإلغاء العوائق المفروضة على الحكومات المحلية الأمريكية وأوساط مجتمعها لإجراء التبادل مع الصين، وتشجيع ودعم استئناف مشاريع التعاون الثقافي السليم بين الجامعات والمؤسسات البحثية والطلاب بين البلدين.

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