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الإثنين 22 فبراير 2021 الموافق 10 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اليابان تدرس وضع قوائم انتظار للتطعيم ضد كورونا

الإثنين 22/فبراير/2021 - 08:58 ص
لقاح كورونا
لقاح كورونا
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تدرس اليابان وضع قوائم انتظار للتطعيم ضد فيروس كورونا لتلافي إهدارها، وذلك في ضوء استعداد البلاد لتوسيع نطاق حملة التطعيم.

جاء ذلك وفق ما نقلته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية اليوم الإثنين، في تصريح لوزير الإصلاح الإداري والتنظيمي تارو كونو المسئول عن جهود التطعيم في البلاد، إذ قال: "يجب أن نعطي الأولوية لعدم إهدار اللقاحات، بدلًا من الالتزام بترتيب الأولوية" للتطعيم، وأدلى كونو بهذه التصريحات في إشارة إلى إلغاء التطعيمات المقررة في اللحظة الأخيرة.

وأشار كونو إلى أن الحكومة المركزية سوف تطالب البلديات المكلفة بإدارة التطعيمات للتوصل إلى أنظمة قائمة الانتظار، وشكك كونو أيضًا في فكرة استخدام شهادة التطعيم ضد كورونا للأغراض الرسمية، بما في ذلك استخدامها كنوع من جواز سفر للسماح بالسفر الدولي، قائلًا إن مثل هذه الخطوة من شأنها التمييز ضد أولئك الذين لا يمكنهم أخذ اللقاح ضد أمراض الجهاز التنفسي التي يسببها فيروس كورونا بسبب الحساسية.

وتابع قائلا: "لا أعتقد أن المجتمع الدولي سيقدم نظاما يمنع الناس من فعل شيء ما لم يتناولوا اللقاح"، وفي الأسبوع الماضي، أطلقت اليابان مرحلتها الأولية من التلقيح لـ40 ألفا من العاملين في مجال الرعاية الصحية بلقاح طورته شركة فايزر الأمريكية وشريكتها بيونتيك الألمانية.

ومن المقرر أن يبدأ 4.7 مليون عامل صحي آخر في الخطوط الأمامية في تلقي اللقاح المضاد لكورونا مارس المقبل، يليهم 36 مليون شخص تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكثر اعتبارًا من أبريل، وبعد ذلك يأتي دور الأشخاص الذين يعانون من أمراض موجودة مسبقًا مثل السكري أو أمراض القلب وأولئك الذين يعملون في مرافق رعاية المسنين، وأخيرًا عامة السكان.

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