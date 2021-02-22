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الإثنين 22 فبراير 2021 الموافق 10 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بايدن يوقد الشموع لاقتراب وفيات كورونا بأمريكا من نصف مليون

الإثنين 22/فبراير/2021 - 08:37 ص
بايدن
بايدن
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يقوم الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الاثنين، بالوقوف دقيقة صمت حدادًا وإيقاد الشموع لاقتراب وصول أعداد الوفيات بين الأمريكيين من جراء الإصابة بفيروس كورونا إلى 500 ألف حالة.

وقال البيت الأبيض إن هذه المناسبة ستضم جيل بايدن السيدة الأولى وكامالا هاريس نائبة الرئيس وزوجها دوج إمهوف، ومن المقرر أن يلقي بايدن بكلمة للترحم على أرواح الضحايا.

يذكر أنه منذ شهر من الآن، وقبل يوم واحد من توليه السلطة، كان بايدن قد توجه إلى نصب لينكولن التذكاري بواشنطن للحداد على وصول أعداد الوفيات جراء جائحة كورونا في بلاده إلى حوالي 400 ألف حالة.

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