10 صور ترصد توثيق السياح لتعامد الشمس على وجه الملك رمسيس بمعبدى أبو سمبل

تعامدت الشمس على وجه الملك رمسيس الثانى بمعبدى أبو سمبل بمحافظة أسوان، صباح اليوم الإثنين، في الساعة الـ6 صباحًا و25 دقيقة.وتمت الظاهرة بتعامد شعاع الشمس على تمثال الملك رمسيس الثانى وتماثيل الآلهة (أمون ورع حور ) لتخترق الشمس صالات معبد رمسيس الثانى التى ترتفع بطول 60 مترًا داخل قدس الاقداس.تنشر «الدستور» مجموعة من الصور التي ترصد توافد العديد من المصريين والأجانب لحضور ظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثانى بمعبدى أبو سمبل بمحافظة أسوان، وسط تشديدات أمنية مكثفة، وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال إرتداء الكمامات واستخدام الكحل والمعقم.وحرص العديد من الحضور على توثيق الظاهرة الفريدة من نوعها داخل معبد رمسيس الثانى بإلتقاط الصور التذكارية أثناء مشاهدة الظاهرة والتي تعتبر بمثابة معجزة فلكية جسدت براعة المصرى القديم.وتعتبر ظاهرة تعامد الشمس معجزة فلكية، وكانت لاعتقاد عند المصريين القدماء بوجود علاقة بين الملك رمسيس الثانى والآلهة رع إله الشمس عند القدماء المصريين.