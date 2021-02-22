اليوم.. وزيرة الصحة تزور الأقصر لمتابعة العمل بـ«التأمين الشامل»

تصل الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم الإثنين، إلى محافظة الأقصر، لمتابعة سير العمل بمنظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة.وتأتي الزيارة في إطار حرص وزيرة الصحة على المتابعة الميدانية لبدء العمل بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة والتي انطلقت في محافظة الأقصر يوم الثلاثاء 17 من نوفمبر الجاري.وتتفقد الوزيرة عددًا من المستشفيات ووحدات طب الأسرة المدرجة ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الأقصر، والاطمئنان على الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.يذكر أن المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل تضم 6 محافظات هم (الإسماعيلية، الأقصر، جنوب سيناء) والتي انطلقت بها المنظومة يوم 17 فبراير من العام الجاري، و(بورسعيد) التي انطلقت بها المنظومة بها في يوليو 2019، بالإضافة إلى محافظتي (السويس وأسوان) والمقرر إطلاق المنظومة بهما خلال الفترة المقبلة.