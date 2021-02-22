رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 22 فبراير 2021 الموافق 10 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

1243 إصابة جديدة بكورونا في إسرائيل

الإثنين 22/فبراير/2021 - 08:29 ص
إسرائيل
إسرائيل
أ ش أ
طباعة
أعلنت السلطات الصحية في إسرائيل، تسجيل 1243 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت وزارة الصحة، في بيان أوردته صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية اليوم الاثنين - أن إجمالي عدد الإصابات تجاوز الـ745 ألف حالة، تعافي منهم ما يزيد عن 694 ألف حالة.

وأشارت إلى أن حصيلة الوفيات بلغت 5577 حالة على مستوى البلاد بعد تسجيل 12 وفاة جديدة أمس، في حين أن هناك 834 حالة خطرة و280 حالة تم وضعها على أجهزة التنفس الصناعي.

وأعلن وزير الصحة الإسرائيلي يولي إدلشتاين، أن 5 ملايين و367 ألفا و479 حالة تلقوا الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا حتى الآن في اسرائيل، بينما تلقى مليونان و990 ألفا و343 شخصا الجرعة الثانية.

موضوعات متعلقة

«هموت زى أمى بالسرطان».. أيام الفزع فى حياة هند رستم

أسرة مريض السمنة بالمحلة تعلن وفاته

موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2021 للمعلمين

«الأرصاد» تُحذر: موجة جديدة من الطقس السيئ تبدأ الإثنين

الصور

image description

تطوير ورفع كفاءة سوق الجملة بدمياط

image description

«الملاذ الآمن».. رحلة كفاح سميرة أحمد: «حاولت النجاة بأولادي» (صور)

image description

بدء العمل بالمعدات الجديدة للكنس الآلي بمركزي صدفا والقوصية في أسيوط

image description

أسيوط: «الاتصالات» تطلق «مجتمع رقمي آمن» للتدريب على استخدام الإنترنت

image description

جامعة أسيوط: تعيين وكيل جديد للحقوق والتجديد لرئيس قسم القانون التجاري

الأكثر قراءة

نموذج امتحان الصف السادس الابتدائي الترم الأول 2021

«الأرصاد» تُحذر: موجة جديدة من الطقس السيئ تبدأ الإثنين

نماذج امتحانات الصف الثالث الاعدادى الترم الاول 2021

موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2021 للمعلمين

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

تدمير نصب تذكاري لضحايا هجوم هاناو العنصري في كولونيا

نصف المواطنين في كوريا الجنوبية مستعدون للحصول على لقاح كورونا

«بوينج» توصي بتعليق رحلات «777» لاحتراق محرك طائرة أثناء التحليق

إنقاذ أكثر من 100 مهاجر غير شرعى بمركب تونسى

أيام زمان

«هموت زى أمى بالسرطان».. أيام الفزع فى حياة هند رستم

«أخبروها أننى سهرت مع طليقها».. اعترافات هند رستم عن حربها مع تحية كاريوكا

اكتشفه صدفة واحتفل به بلحمة رأس.. أغرب عيد ميلاد لبليغ حمدي

«كنت هستسلم للشيطان».. اعترافات برلنتي عبد الحميد

مقالات الرأي
د. منى حلمى
حلم من إنتاج مصرى يتطلع إليه العالم مثل القطن المصرى
عمرو خالد
الذِكر أفضل طريقة عملية للإقلاع عن المعاصى
مؤمن المحمدي
هم كانوا 11 ولا 13؟
ماجد حبته
المقامرة بأرواح الإثيوبيين
المزيد

الثقافة

شريف عبدالمجيد: القصة القصيرة الأقرب لطريقتي في التفكير (حوار)

ضحى عاصي: نحتاج لمظلة تشريعية تعرف طبيعة مؤسساتنا (حوار)

6 إصدارات جديدة لمنشورات إيبيدي

أحمد عبداللطيف: أخاف حين يسلط الضوء على عمل لي.. والترجمة لي مثل القراءة (حوار)