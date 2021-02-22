تقرير: مصر تساعد السودان على مكافحة تطرف الإخوان من خلال الأئمة

قال موقع المونيتور الأمريكي إن مصر تساعد السودان على مواجهة أيديولوجية الإخوان من خلال الأئمة والدعاة، حيث أرسلت مصر قافلة من الأئمة والدعاة إلى عدة مناطق سودانية أبرزها منطقة دارفور، حيث اندلعت الاحتجاجات وأعمال العنف وسط اتهامات للحكومة السودانية بأن جماعة الإخوان وأعضاء نظام الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير يقفون وراءهم..ووفقا للموقع الأمريكي فإن مصر تعمل بنشاط على دعم السودان في محاربة الإخوان المسلمين وأيديولوجيتها، حيث أرسلت وزارة الأوقاف المصرية بالتنسيق مع نظيرتها السودانية قافلة من الأئمة والدعاة إلى السودان في 4 فبراير، وتحديدًا إلى إقليم دارفور.جدير بالذكر أنه في 10 فبراير، اندلعت احتجاجات وأعمال عنف ونهب في مناطق شمال دارفور وغرب دارفور وشرق دارفور وشمال كردفان، فيما اتهمت الحكومة الانتقالية السودانية أنصار الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين بتأجيج تلك الاحتجاجات ونشر أيديولوجيتهم في المنطقة، وبالتالي شنت السلطات السودانية حملة اعتقالات ضد شخصيات محسوبة على النظام السابق وجماعة الإخوان.وكانت السلطات السودانية قد أغلقت في 23 يناير الماضي، 131 جمعية مرتبطة بالإخوان في جنوب دارفور، واتهمتهم بتلقي أموال أجنبية لدعم الأنشطة الإرهابية والتحريض على العنف ونشر الفكر المتطرف في المنطقة.في إطار جهود مكافحة الفكر المتطرف ونفوذ الإخوان في المنطقة، رحبت ولايات إقليم دارفور بالقافلة المصرية لنشر الفكر الوسطي ومحاربة التطرف.فيما قال أشرف فهمي أمين عام التدريب بوزارة الأوقاف المصرية ورئيس وفد الأئمة المصريين بالسودان، عن أهداف القافلة خلال مؤتمر صحفي فور وصوله، قائلًا: "القافلة المصرية - بالتعاون مع أئمة السودان -" تعمل على نشر الفكر المستنير ونبذ الفرقة والعنف والتطرف والتركيز على قضية الحفاظ على الوطن وحماية مؤسساته الوطنية ".وألقى فهمي في 5 فبراير خطبة الجمعة في مسجد نيالا بولاية جنوب دارفور حول ضرورة تعزيز التسامح بين الناس ونبذ القبلية.كما نظمت القافلة المصرية يوم 6 فبراير دورة تدريبية للداعيات المصريات والسودانيات بشمال دارفور تناولت الفكر المتطرف لدى المواطنين السودانيين.وقال وزير الأوقاف المصري محمد مختار جمعة في تصريح صحفي في 14 فبراير إن القافلة لقيت ترحيبًا كبيرًا من قبل السودانيين حيث كان لها دور في دعم التعاون في نشر الفكر الوسطي ومحاربة التطرف. والهدف هو نشر الاعتدال والتصدي للإرهاب ووضع حد لما يحدث في مصر والسودان ".وتابع الموقع، لقد تحسن التعاون الديني بين مصر والسودان منذ الثورة السودانية التي أطاحت بالبشير، حيث زار وزير الأوقاف السوداني نصر الدين مفرح مصر في ديسمبر الماضي، كما نظمت وزارة الأوقاف المصرية ونظيرتها السودانية دورة تدريبية للأئمة المصريين والسودانيين يوم 21 ديسمبر الماضي، حول التعاون في مكافحة التطرف ومواجهة أيديولوجيات المتطرفين.فيما أشاد مجلس النواب المصري بنتائج زيارة القافلة التنصيرية للسودان، حيث أصدرت لجنة الشؤون الإفريقية البرلمانية بيانًا بتاريخ 13 فبراير دعت فيه وزارة الأوقاف المصرية إلى تنظيم المزيد من القوافل الدينية في السودان لنشر الفكر الوسطي المستنير ومواجهة الإرهاب والأيديولوجيات المتطرفة.وقالت أماني الطويل، مديرة برنامج إفريقيا في مركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية، لـ "المونيتور": إن إقليم دارفور بالسودان يعاني من انتشار الفكر المتطرف والحركات الجهادية وانتشار السلاح، خاصة في ظل اشتباكات مسلحة بين [السكان المحليين] في المنطقة و[أنصار] نظام البشير، ومعدل الفقر المرتفع وسلطة الإخوان هناك.وقال: "تعمل مصر على مساعدة الحكومة السودانية في محاربة الفكر الإخواني والتطرف، خاصة في إقليم دارفور، من خلال إرسال قوافل وتنظيم دورات تدريبية للأئمة السودانيين حول التعامل مع فكر الإخوان".وأشارت إلى أن "محاربة التطرف في السودان هدف استراتيجي لمصر لأن الاضطرابات وأعمال العنف التي يتسبب فيها الإخوان تؤثر على أمن مصر التي تشترك في الحدود مع السودان".وأضافت: "يجب إرسال المزيد من القوافل المصرية إلى السودان بالإضافة إلى دعم الحكومة السودانية الجديدة في القضاء على الفقر في إقليم دارفور".وقال فهمي، في بيان صحفي يوم 15 فبراير، إن القافلة المصرية التي توجهت إلى السودان حققت جميع أهدافها المنشودة في تعزيز المصالح المشتركة بين البلدين على المستوى الديني، ووتابع فهمي أن القافلة تهدف أيضا إلى نشر الفكر المستنير ودعم المصالح المشتركة وتعزيز العلاقات المصرية مع دول الجوار. ويظهر السودانيون مشاركة كبيرة وتفاعلًا إيجابيًا مع الأئمة والدعاة المصريين من حيث تبادل الخبرات والمعلومات ".من جانبه، قال شريف الجبلي، رئيس لجنة الشؤون الإفريقية البرلمانية، لـ "المونيتور": "تتمتع مصر بتجربة فريدة في مواجهة أيديولوجية الإخوان المسلمين الضيقة الأفق، ولهذا أراد السودان التعاون لمواجهة التطرف".وقال: "القافلة التبشيرية المصرية استهدفت المناطق السودانية التي ينتشر فيها الفكر الإخواني على نطاق واسع، وقد شجع البرلمان المصري وزارة الأوقاف على إرسال مثل هذه القوافل التنصيرية إلى دول أفريقية أخرى".وأشار الجبالي إلى أن “السودان يحاول تطهير مناطقه من آثار حكم الإخوان المسلمين من خلال نشر الفكر المستنير وإخراج جميع أعضاء الإخوان من مراكز صنع القرار بالتزامن مع شطب اسم السودان من قائمة الإرهاب. ولهذا الغرض، وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي جميع مؤسسات الدولة لدعم السودان في تحقيق أهدافه المشروعة ".واختتم الجبلي بالقول "القاهرة تتعاون مع السودان على المستويين الأمني ​​والديني لوضع حد لمخططات الإخوان لأن مصر تريد الحفاظ على استقرار السودان".