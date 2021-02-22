الحضارة القديمة تتحدى كورونا بحضور 1060 شخصا لتعامد الشمس على وجه رمسيس بأسوان

على الرغم من جائحة فيروس كورونا المستجد، إلا أن عدد كبير من الزائرين المصريين والعرب والأجانب، حرصوا على التوافد لحضور ظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني بمعبدي أبوسمبل، والتي تعتبر بمثابة حدث عالمي يجذب أنظار العالم له.وقال الدكتور عبدالمنعم سعيد، مدير عام أثار أسوان والنوبة، إن رغم انتشار جائحة كورونا إلا أنه حرص على حضور الظاهرة عدد غير قليل، حيث بلغ عدد الحضور أكثر من حوالي 800 مصريا وعربيا، و260 أجنبيا، موضحًا أن يعد ذلك تحدى من الحضارة المصرية القديمة لجائحة كورونا نفسها.وأضاف لـ«الدستور» أنه تم تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وكان هناك تنظيم رائع، حيث كان يدخل لمشاهدة الظاهرة عدد محدد يتراوح من 20 لـ25 فردا، وبعد انتهاءه تدخل المجموعة الأخرى وهكذا، والجميع يرتدى الكمامات.وأشار «سعيد» الى أن الجميع أشادوا بالإجراءات الاحترازية الوقائية المتبعة خلال ظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني.