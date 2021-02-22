رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 22 فبراير 2021 الموافق 10 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

332 إصابة جديدة و5 وفيات بكورونا في كوريا الجنوبية

الإثنين 22/فبراير/2021 - 08:09 ص
كورونا
كورونا
أ ش أ
طباعة
سجلت كوريا الجنوبية 332 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، لترتفع حصيلة الإصابات إلى 87 ألفا و324 حالة.

وقال المقر المركزي لتدابير الحجر الصحي في كوريا الجنوبية- حسب ما نقلته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية- إن عدد حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية سجل انخفض اليوم الاثنين إلى أقل من 400 إصابة لأول مرة في أسبوع.

وأضاف أن من بين الإصابات الجديدة، 313 إصابة عدوى محلية و19 إصابة وافدة من الخارج، من بينها 6 إصابات من الولايات المتحدة و3 إصابات من الفلبين وإصابة واحدة من كل من إندونيسيا والعراق وكازاخستان وباكستان واليابان وبريطانيا وفرنسا وباراجواي وغانا ونيجيريا.

وسجلت كوريا الجنوبية 5 وفيات إضافية، مما رفع حصيلة الوفيات إلى 1562 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس التاجي.

ووفقا لأحدث البيانات الرسمية، تراجع عدد مصابي كورونا الذين يعانون من أعراض خطيرة في كوريا الجنوبية إلى 146 شخصا، فيما ارتفع عدد حالات الشفاء إلى 77 ألفا و887 حالة شفاء.

وكانت الموجة الثالثة من الفيروس قد تباطأت تدريجيا بعد أن وصلت إلى ذروتها يوم 25 ديسمبر عندما سجلت البلاد 1240 إصابة، بيد أن سلسلة من الإصابات الجماعية المتفرقة انتشرت في جميع أنحاء البلاد مما يؤدي إلى ارتفاع عدد الإصابات بشكل حاد مؤقتا.

موضوعات متعلقة

نموذج امتحان الصف السادس الابتدائي الترم الأول 2021

«هموت زى أمى بالسرطان».. أيام الفزع فى حياة هند رستم

الباز عن شماتة الإخوان في أحمد مكي: عايشين في غيبوبة

«الأرصاد» تُحذر: موجة جديدة من الطقس السيئ تبدأ الإثنين

الصور

image description

تطوير ورفع كفاءة سوق الجملة بدمياط

image description

«الملاذ الآمن».. رحلة كفاح سميرة أحمد: «حاولت النجاة بأولادي» (صور)

image description

بدء العمل بالمعدات الجديدة للكنس الآلي بمركزي صدفا والقوصية في أسيوط

image description

أسيوط: «الاتصالات» تطلق «مجتمع رقمي آمن» للتدريب على استخدام الإنترنت

image description

جامعة أسيوط: تعيين وكيل جديد للحقوق والتجديد لرئيس قسم القانون التجاري

الأكثر قراءة

نموذج امتحان الصف السادس الابتدائي الترم الأول 2021

«الأرصاد» تُحذر: موجة جديدة من الطقس السيئ تبدأ الإثنين

نماذج امتحانات الصف الثالث الاعدادى الترم الاول 2021

موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2021 للمعلمين

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

تدمير نصب تذكاري لضحايا هجوم هاناو العنصري في كولونيا

نصف المواطنين في كوريا الجنوبية مستعدون للحصول على لقاح كورونا

«بوينج» توصي بتعليق رحلات «777» لاحتراق محرك طائرة أثناء التحليق

إنقاذ أكثر من 100 مهاجر غير شرعى بمركب تونسى

أيام زمان

«هموت زى أمى بالسرطان».. أيام الفزع فى حياة هند رستم

«أخبروها أننى سهرت مع طليقها».. اعترافات هند رستم عن حربها مع تحية كاريوكا

اكتشفه صدفة واحتفل به بلحمة رأس.. أغرب عيد ميلاد لبليغ حمدي

«كنت هستسلم للشيطان».. اعترافات برلنتي عبد الحميد

مقالات الرأي
د. منى حلمى
حلم من إنتاج مصرى يتطلع إليه العالم مثل القطن المصرى
عمرو خالد
الذِكر أفضل طريقة عملية للإقلاع عن المعاصى
مؤمن المحمدي
هم كانوا 11 ولا 13؟
ماجد حبته
المقامرة بأرواح الإثيوبيين
المزيد

الثقافة

شريف عبدالمجيد: القصة القصيرة الأقرب لطريقتي في التفكير (حوار)

ضحى عاصي: نحتاج لمظلة تشريعية تعرف طبيعة مؤسساتنا (حوار)

6 إصدارات جديدة لمنشورات إيبيدي

أحمد عبداللطيف: أخاف حين يسلط الضوء على عمل لي.. والترجمة لي مثل القراءة (حوار)