مقتطفات من مقالات كبار كتاب الصحف المصرية

تناول كتاب الصحف الصادرة اليوم الإثنين، عددًا من الموضوعات المهمة المتعلقة بالشأن المحلي والعربي.وقال رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الكاتب كرم جبر في عموده "إنها مصر" بصحيفة "الأخبار" تحت عنوان "مكونات الدولة المصرية" إن "لدينا دولة تسابق الزمن لإصلاح كل الأوضاع، ولا يخفي الرئيس عبد الفتاح السيسي عن الناس حقيقة التحديات"، مؤكدا أن غدا سيكون أفضل، ورئيس الدولة لا يروج لأحلام وردية ولا يسوق شعارات براقة، وإنما يصارح الناس، ويوضح لهم كيفية الخروج من النفق، وغالبية المصريين يثقون فيه ويقدرون جهوده وإخلاصه وصدقه، واحترام العالم لمصر ودورها ومكانتها.ولفت جبر إلى أن سياسات الدولة "الحزم والوضوح" أثمرت عن تحقيق معدلات إنجاز غير مسبوقة، وتشير المؤشرات إلى أن الاستمرار في ذلك سيرفع مصر إلى مكانة متقدمة بين الدول، والدولة المصرية ليست حكومة ولا نظاما ولا حزبا ولا رئيسا ولا حاكما ولا زعيما، وإنما المؤسسات الوطنية التي ترسيها كالجبال، وأولها جيش مصر الحارس الأمين على الشعب والأرض، ويدفع من أرواح ودماء أبنائه ثمنا غاليا، لتظل الرايات خفاقة في السماء، وتبقى الأرض مصانة والشعب آمنا وسالما.ونوَّه الكاتب بأن جيش مصر هو المنقذ الذي يحمي البلاد ويصون الاستقلال ويحفظ أمن المصريين وسلامتهم، وترسخ هذا المفهوم ثبوت الجبال في وجدان العسكرية المصرية، وبعد 25 يناير وما تلاها من أحداث صاخبة، حدث مثلها في دول مجاورة، فمزقتها وأوقعتها في أتون صراعات مهلكة، أما مصر فقد خرجت من المحنة سالمة، بأقل قدر من الخسائر، بفضل جيشها.وأضاف جبر أن من سلطات الدولة التي تحفظ هيبتها وقوتها أجهزة الأمن، بالمفهوم الحرفي لكلمة "أمن"، الشرطة التي تعلي راية القانون وتصون حقوق الإنسان، لا تظلم ولا تتجبر ولا تنتهك، وترتدي فوق قبضة القانون الحديدية قفازا حريريا حتى لا تؤلم ولا تجرح، وتحترم روح القانون قبل نصوصه، الشرطة التي بحثنا عنها بعد 25 يناير، لتنقذنا بعد أن ساد الخوف وانتشر المجرمون والبلطجية والعصابات، فنهبوا بيوت الناس وانتهكوا الأعراض وسرقوا السيارات، الشرطة التي تحفظ هيبة الدولة هي التي تصون كرامة الشعب وتحميه من الخوف.وألمح الكاتب إلى أن أرض مصر هي جوهر الدولة المصرية، ويذود عنها أبناؤها حتى آخر قطرة من دمائهم، والأرض هي العرض والحياة والموت، عشنا فوقها ولن يحتوينا إلا قبرها، ولن يتشرد شعبها أو تهتز تحت أقدامهم، ومن أجمل ما غنينا لها "دع سمائي فسمائي محرقة، دع قنالي فمياهي مغرقة، واحذر الأرض فأرضي صاعقة، هذه أرضي أنا وأبي ضحى هنا، وأبي قال لنا مزقوا أعداءنا".وتابع جبر أن من مكونات الدولة القضاء المستقل، حارس العدالة والقانون والحقوق والحريات، وفي عز الأزمة ونفق المحنة وحكم الجماعة الإرهابية الباغية، لم يضعف قضاء مصر ولم يفرط ولم يخضع، وكان شوكة في ظهر من أرادوا إضعاف الدولة، والنيل من هيبتها واستقلالها، ولم يقبلوا أن يكون الجلاد حكما أو حاكما، ولا أن يقفز الأراجوز أعلى من منصة القانون، ولا أن تكون أيديهم باطشة، يحركها حاكم مهزوز وجماعة ظالمة.أما رئيس تحرير صحيفة "الجمهورية" عبد الرازق توفيق ففي عموده "من آن لآخر" تحت عنوان "الدور المصري بين القضية الفلسطينية والأزمة الليبية" أكد أن مصر يبحث عنها الأصدقاء والأشقاء الذين ينشدون الأمن والسلام والاستقرار والتنمية، فالقاهرة تتعامل بشرف وصدق.. فما أعظم دولة هدفها إنهاء النزاعات والصراعات والانقسام، ولم الشمل وتوحيد الصف والكلمة والبناء والتنمية، إنها "روشتة" مصرية يتطلع إليها الجميع، احتراما وتقديرا لقيادة سياسية امتلكت من الحكمة والشرف ما جعلها مصدر إلهام وثقة الجميع.وقال توفيق: "لن تنجح في جهود الإصلاح والمصالحة إلا إذا كنت تمتلك رصيدا هائلا من صدق النوايا والإخلاص والشرف والثقل والقدرة على تحقيق الهدف، لذلك فالدور المصري في القضية الفلسطينية، والأزمة الليبية، هو محل احترام وتقدير، ليس فقط الأشقاء الفلسطينيين والليبيين، ولكن احترام العالم".وأشار الكاتب إلى أن الزيارة الأولى للسيد عبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة الليبية الجديدة للقاهرة لم تكن من فراغ، بل هي رسالة قوية ومؤثرة وصلت للجميع عن قيمة ودور مصر ومكانتها وثقليها الإقليمي والدولي، وأن الجميع يبحث عن الدور المصري وينشده، خاصة أنها دولة لا يمكن تجاهلها، لأنها مفتاح الحل في كافة أزمات وقضايا وملفات المنطقة، وأنها قادرة على التصدي لمشروعات وأوهام قوى إقليمية في المنطقة، حولتها إلى بؤرة للصراعات والنزاعات والأطماع، وهو ما يخلق منها بيئة خصبة للتوتر والإرهاب وعدم الأمن والاستقرار.ولفت إلى أن اجتماعات الأشقاء من القوى والفصائل الفلسطينية في القاهرة ونجاحها في وضع حجر الأساس لعملية التوافق والمصالحة الفلسطينية، لم تكن أيضًا إلا تجسيدا للدور المصري القوي والشريف والمؤثر، الذي يسعى إلى إنهاء حالة الانقسام والتشرذم بين الأشقاء، الذي يصب فقط في صالح القوى الإقليمية المحتلة التي تسوق وتروج وتتحرك لتنفيذ مشروعها، استنادا واستفادة من حالة التفسخ والضعف، والانقسام الفلسطيني.وأضاف توفيق أن ما بين الدور المصري التاريخي في القضية الفلسطينية، والدور المصري المنقذ في الأزمة الليبية، تبرز السياسات المصرية الشريفة التي تتبنى التفاوض كأسلوب حياة لإنهاء النزاعات والخلافات، وحالة الانقسام، لجمع الفصائل الوطنية على مائدة حوار وتفاوض بعيدا عن المواجهات العنيفة والصراعات الدامية، والمعارك المسلحة التي لا تفضي إلى أي نتائج، ولكن تزيد الأمور تعقيدا، والدول ضعفا، والشعوب معاناة.وأوضح الكاتب أن فلسفة السياسة المصرية قائمة على ترسيخ السلام والأمن والاستقرار والبناء والتنمية كمشروع بديل يتصدى لمشروعات إقليمية هدفها دفع المنطقة إلى هاوية الصراعات وسكب البنزين على النار لمزيد من الاشتعال، وهو ما يحول المنطقة إلى بؤرة للإرهاب والمواجهات المسلحة، وهنا لا نبحث عن أمن واستقرار أو سلام أو تنمية في ظل هذا المشهد.وتابع توفيق أن مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي عادت لتكون صمام الأمان للمنطقة، والرهان الحقيقي لمواجهة العربدة والبلطجة الإقليمية من خلال 3 قوى تتبنى مشروعات ظلامية تستند على أوهام وأطماع، لكن الكبير عاد من جديد لدوره واسترد عافيته وقوته وقدره، لذلك يتسابق الجميع على تدخل مصر، واستدعاء دورها، فهي أصبحت الملاذ الآمن للشقيق والصديق، وأصبحت تتعامل بسياسات أخلاقية شريفة تتمتع بمصداقية بلا حدود لدى الجميع أيضا، والثقة في مصر تستند وترتكز أيضا على قوة الفعل، وامتلاك القدرة والثقل الإقليمي والدولي، فالقوة الرشيدة والشريفة لها مفعول السحر، وهي أيضا مصدر الثقة من قبل الجميع، وصدق الرئيس السيسي أن "مصر تتعامل بشرف في زمن عز فيه الشرف"، هنا سر القوة وعنوان الثقة، وتأثير الدور وسر الرهان على مصر لأنها دولة تملك القوة والقدرة والشرف.وسلط الكاتب أسامة سرايا في مقاله بصحيفة "الأهرام" تحت عنوان "من الدوارة إلى العين الحارسة" الضوء على أن الحوار في الشارع القاهري، إن لم يكن في الشارع المصري كله، الآن، يدعو للسعادة والفرح معا، ولكن القاهريين يلاحظون، الآن، أن مدينتهم العريقة تتغير تغيرا كاملا، وترتدي ثوبا جديدا.وقال سرايا: "إن كل متابع من قلب المدينة أصبح اليوم يلوم نفسه، ومنهم أنا، فقد تصورت أننا عندما بدأنا، منذ سنوات قليلة، في تركيز الاهتمام بالعاصمة الإدارية الجديدة، خارج نطاق الحيز العمراني للقاهرة، أن هذا الاهتمام سيكون على حساب العاصمة القديمة، فإذا بنا نجد أن القاهرة، عاصمتنا، تتغير كلها من قلبها".وأشار الكاتب إلى أنه "لعل رؤية ما حدث في ميدان التحرير، ذلك الميدان الذي يعتبر قلب العاصمة، يشير إلى حجم هذه المتغيرات، فقد أصبح له رونق، والأهم شخصية الميدان، التي ظللنا نبحث عنها لأكثر من قرن بلا جدوى، منذ أن خطط له الخديوي إسماعيل عام 1865 ليحاكي العاصمة الفرنسية باريس، ومنذ أن كان ثكنات عسكرية، إلى أن أصبح في الفترة ما بين ستينيات وسبعينيات القرن الثامن عشر، بعد إنشاء أول كوبري في مصر، يربط بين الميدان والجزيرة، تلك الفترة التي تقترب من قرن ونصف القرن، وأخيرا أصبح ميدان التحرير مُتحفا مفتوحا للعاصمة، كأنما التاريخ يقول إن خروج المتحف المصري من التحرير إلى منطقة الأهرامات، حيث بنت مصر أهم منطقة أثرية في العالم ما بين المتحف والأهرامات، رسالة جديدة للعالم، ولكننا لم ننس ميدان التحرير، حيث زُين بالمسلة الفرعونية، التي انتشرت في كل عواصم العالم الكبرى، فالمسلة والكباش أعلنا للعالم، من قلب العاصمة، هوية مصر، وأعادا الاعتبار لتاريخها العظيم في أهم ميادينها".وأضاف سرايا: "كما أن العاصمة الإدارية الجديدة، التي تُنشأ الآن، تطل على البحر الأحمر وليس على نيل القاهرة، حيث إن العاصمة المصرية القديمة أصبح لها ظهير عمراني مختلف على هذا البحر، ولم يتوقف البناء في مصر ومدنها، لأننا نبني عاصمة جديدة، بل تسارعت وتيرتها، ونرى جميعا مشهدها في كل تحرك في شوارع وميادين العاصمة، وتلك ظاهرة أخرى يجب أن تدل علينا في الحِقبة الراهنة، فأحداثنا وتطوراتنا مذهلة، وهو ما دعاني إلى كتابة هذا المقال لكي أشارك في تحية ما يحدث، فما يحدث في أطراف القاهرة، وما حدث في مصر الجديدة، ومدينة نصر، وما بينهما، وعزبة الهجانة، التي سوف تصبح مدينة الأمل، هو رسالة أخرى لمصر المعاصرة تدعو للافتخار، ولكن ما أدعو إليه، أن ما نقوم به من عملية تحديث شامل، يجب أن تصاحبه عملية رعاية ومتابعة لما يحدث من الناس، فهكذا نبني الوطن، وأن يستمر البناء والعمل، ولكن "العجلة الدوارة" في العملية البنائية لم تمنع الأهالي من تصحيح هذا العمل، خاصة سكان حي الزمالك، عندما شاركوا بالرأي للحفاظ على جوهر حيهم السكني الهادئ من تسلل الزحام من جديد عبر مشروع سياحي، أُطلق عليه عين القاهرة، وأسفر الحوار بين السكان والحكومة عن نقل العجلة الدوارة من حي الزمالك، وهكذا شَعر الأهالي، أو السكان، بأنهم أصحاب مشورة، حيث يشاركون في البناء، ويحافظون عليه، وعلى الاستمرارية".وأشار الكاتب إلى أن الحوار بين الحكومة والسكان، وحسم القرار بالنقل، بدد المخاوف من أن التطور الحادث الآن، ليس في القاهرة فقط، بل في كل ربوع الوطن، لن يتعرض لهزة، أو إهمال، مرة أخرى، فالأهم من التطوير أن يكون لكل حي، أو منطقة، شخصية، وهوية، والأهم أصحابها، أي سكانها المتابعون، الذين يشاركون، ويصححون أي أخطاء تحدث في العمل، وأن يكون بينهم وبين الحكومة، والمؤسسات التنفيذية، حوار إيجابي مستمر وخلّاق، ينبع من أنهم يشعرون بأن العمل والتحديث ملكهم.وتابع سرايا: "أعتقد أن التطور الذي يحدث في مصر، الآن، مثير وجميل، والحوار بين الأهالي والحكومة يدعو للإعجاب، لكن المتابعة وسرعة الحل ستجعلان هذا التطور أكثر جمالا ورونقا، ويليق بالتطوير، والتحديث، والأموال الضخمة، التي تُصرف على عمليات البناء، لنحافظ عليها، ليس للأجيال الحالية فقط، ولكن للأجيال القادمة كذلك".وفي عموده "آخر سطر" أكد الكاتب محمد عبد النور في مقاله بصحيفة "روز اليوسف" تحت عنوان "إهدار الحاضر وتلغيم المستقبل" أن التعداد السكاني هو طاقة بشرية تعزز من قوة المجتمع وتطوره وثباته، وفي بعض الحالات في بعض الدول تكون نسب الارتفاع في الزيادة السكانية مطلوبة، ولكن هذه النظرية لها شروط عليها أن تتحقق قبل أن نحدد أن تعداد السكان وارتفاع نسب الزيادة عنصر يضيف لقدرات الدولة أو عنصر يضعف بالخصم من حاضر شعبها ومستقبله.وأوضح عبد النور أن أول هذه الشروط أن يتناسب التوزيع السكاني مع مساحة أرض الدولة، بمعنى أن يكون لكل كيلومتر من الأرض ما يتناسب معه من عدد سكان، وثانيها أن تكون مناطق العمران سواء مدنا أو ريفا أو حضرا موزعة على خريطة الدولة من شمالها إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها، وثالثها أن تتمتع هذه المناطق العمرانية بعوامل بقاء وجذب للسكان، زراعي أو صناعي أو سياحي، وآخرها بل أهمها أن تمتلك الدولة موارد متعددة تستطيع أن تستخدم فيها هذه القوة البشرية من التعداد السكاني في اقتصاديات النمو المستدام بما يرفع من الناتج الإجمالي الذي يضمن جودة معينة من الحياة لكل السكان أو على الأقل جودة مقبولة تتوفر فيها الخدمات الأساسية للحياة من طاقة ومياه شرب صالحة وصرف صحي وصحة وتعليم ثم وظائف عمل.وقال الكاتب إنه في الحالة المصرية، لا شرط من هذه الشروط متحقق أو على الأقل متوفر، فالتركز السكاني ثابت على ضفتي النيل وفي مساحة محدودة منه مقدرة بنسبة 7% وتجتهد الدولة بكل قدراتها ومواردها ومشروعاتها وعوامل الجذب والتشجيع لتصل إلى نسبة 9% أما الـ90% الباقية فهي فراغ، صحراء يصعب إن لم يكن مستحيلا الحياة فيها.وأضاف عبد النور أن التوزيع العمراني للريف والحضر والمدن فهو بنفس التركز ونفس التمركز في هذه النسبة الضئيلة من مساحة الدولة، وجرت العادة على أن يتم التوسع بزيادة في الحيز العمراني للمكان نفسه دون الابتعاد عنه بمسافة كافية، بما جعل من نسب توزيع السكان في الكيلومتر في مصر هي الأعلى في العالم.ولفت الكاتب إلى أن موارد الدولة معدودة على أصابع الكف الواحد، واقتصادها في شقه الأعظم اقتصاد خدمي ريعي قائم على الدخل من السياحة وقناة السويس وتحويلات العاملين في الخارج، يستورد حاجته من السلع الغذائية والمواد الخام للعملية الصناعية وما يملكه قليل.وتابع عبد النور أنه بفعل التعدي السكاني، تقلصت بحجم رهيب الرقعة الزراعية المحدودة التي لا يمكن تعويضها، وبفعل الزيادة السكانية أصبحت مساحة العمران (9%) لا تطيق سكانها، ولا أتحدث عن الجرائم الاجتماعية بسبب التكدس والزحام، وبفعل نسب الارتفاع في الزيادة السكانية أصبح مطلوبا من الدولة معدودة الموارد ما يفوق قدراتها وطاقاتها حتى على تلبية أقل الاحتياجات الأساسية للحياة، وليست نسب الارتفاع في الزيادة السكانية في مصر من عناصر القوة المضافة، إنما يقينا هي من عناصر إهدار الحاضر وتلغيم المستقبل.أما البرلمانية السابقة وأستاذة العلوم السياسية منى مكرم عبيد ففي مقالها بصحيفة "المصري اليوم" تحت عنوان "نحو تحالف مصري إماراتي فرنسي لمواجهة الإرهاب في إفريقيا!" قالت إن فرنسا والإمارات تتعاونان لاقتلاع الإرهاب من جذوره، وعدم الانتظار لظهور تهديدات إرهابية على أراضيهما، وهو أسلوب مهم في التوجه إلى المنبع ومواجهة الخطر في أرض النشأة وليس الانتظار حتى تتعاظم التهديدات وتشكل خطرا أكبر، ومصر بلا شك لديها خبرات كبيرة في هذا الشأن، كما أن العلاقات التاريخية التي تجمعها مع الأشقاء الأفارقة من شأنها تحقيق التكامل والتعاون المشترك مع كل من فرنسا والإمارات، كما أن ذلك سوف يسهم في رسم خريطة جديدة للقوى في إفريقيا، في ظل التغيرات التي تحدث في العالم حاليا.ولفتت عبيد إلى أنه ليس غريبا أن مصر لعبت دورا كبيرا في تحرير الكثير من الدول الإفريقية، ولعب الرئيس الراحل جمال عبد الناصر دورا بارزا في دعم حركات التحرير، ولا تزال دول إفريقية عديدة تعترف بالدور المصري الريادي في مساعدة الأفارقة في التخلص من الاستعمار، وأن الوضع الراهن يمكن الاستفادة منه عبر شراكة وتبادل مصالح وعدم فرض وجهات نظر أو تغليب مصالح ضيقة، أو الارتكان للدور التاريخي المصري دون تحركات حديثة ملموسة.وأضافت الكاتبة أن دولة الإمارات تجني ثمار الاستثمار في البشر، سواء من خلال نهضة تكنولوجية علمية تحدث حاليا على الأراضي الإماراتية، والتغلب على تحديات جائحة كورونا بشجاعة وخطط تضاهي المتبع عالميا، ومسبار الأمل الذي يقدم طفرة عملية كبيرة في استكشاف كوكب المريخ، ومؤخرا الولوج لمعاقل التطرف في إفريقيا والمساهمة القوية في تعزيز الروابط المشتركة مع الدول السمراء بناء على تعاون حقيقي في مختلف المجالات، ويمكن أن نضيف فرنسا إلى التحالف لما تمثله من زخم وقوة أوروبية كبيرة.