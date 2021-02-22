أثار أسوان: الشمس تعامدت على وجه رمسيس الثاني رغم الظروف المناخية

قال الدكتور عبد المنعم سعيد، مدير عام منطقة أثار أسوان والنوبة، إنه كان هناك مخاوف بسبب الظروف المناخية والجوية التي تمر بها البلاد خلال هذه الأيام، من عدم تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني، ولكن وسط هذا التحدي الكبير ظهرت الشمس في تمام الساعه 6 و25 دقيقة، واستمرت لمدة 10 دقائق ثم اختفت وعاودت الظهور مرة أخرى لتستمر أكثر من 14 دقيقة.وأضاف خلال تصريح خاص لـ«الدستور» أن بلغ إجمالي الدقائق التي تعامدت الشمس فيها على وجه الملك رمسيس الثاني والمعبود راح وأمون وراع، 24 دقيقة، وكالعادة لا تشرق الشمس على وجه المعبود بتاح لأنه كان معبود الظلام، ما يجسد بدوره براعة المصرى القديم وأنه استطاع التحكم في دخول اشعة الشمس لمسافة 60 متر لكي يصل لقدس الأقداس وتشرق على بعض الوجوه دون وجه معبود.واستكمل «سعيد» أن تمت الظاهرة وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلي كافة الإجراءات الأمنية اللازمة.