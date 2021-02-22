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الإثنين 22 فبراير 2021 الموافق 10 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

تزامنًا مع بدئه.. أبرز المعلومات عن صوم يونان

الإثنين 22/فبراير/2021 - 08:01 ص
صوم يونان
صوم يونان
مونيكا جرجس
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بدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، صوم يونان، اليوم الاثنين 24 فبراير الجاري وذلك لمدة ثلاثة أيام فقط، ويختتم يوم الأربعاء 26 فبراير.

وينقطع خلال صوم «يونان»، الأقباط عن الطعام تمامًا بدءًا من منتصف الليل وحتى الغروب، وتطلق الكنيسة الأرثوذكسية على مستوى جميع كنائسها، قداسات خاصة.

و«صوم يونان» هو صوم سنوي، ينقطع فيه أقباط الكنيسة القبطية الأرثوذكسية عن المأكل والمشرب بداية من الساعة الثانية عشر من منتصف الليل وحتى الغروب.

يُقام القداسات الإلهية طوال فترة الصوم في فترة بعد الظهر، وعلى مدار الثلاثة أيام ينقطع الأقباط عن أكل الأسماك واللحوم، ويكتفون بما هو نباتى فقط.

ويسبق صوم يونان صوم القيامة بـ15 يومًا، ويعرف فطر يونان بـ"فصح يونان" وهو اصطلاح كنسي لا يستخدم إلا لعيد القيامة الذي يعرف باسم عيد الفصح.

والكنيسة تنظر إلى قصة يونان على أنها رمز لقصة المسيح.

وتبدأ صلوات القداس الإلهي في صوم نينوى ظهرًا، وتصلي فيه صلوات المزامير السادسة والتاسعة والثالثة، والثانية عشرة.

ودخل هذا الصوم إلى الكنيسة القبطية في أيام البابا أبرام بن زرعة السرياني بين عامي 976- 979 البطريرك الـ62 في القرن العاشر.

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