الإيبارشيات تتخذ إجراءات مشددة خلال قداسات صوم نينوى

تبدأ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، صوم نينوى والمعروف بصوم «يونان»، اليوم الاثنين 24 فبراير الجاري وذلك لمدة ثلاثة أيام فقط، ويختتم يوم الأربعاء 26 فبراير.وينقطع خلال صوم «يونان»، الأقباط عن الطعام تمامًا بدءًا من منتصف الليل وحتى الغروب، وتطلق الكنيسة الأرثوذكسية على مستوى جميع كنائسها، قداسات خاصة.واتخذت الكنائس القبطية الأرثوذكسية، خلال قداسات صوم نينوى عدة إجراءات احترازية مشددة تزامنًا مع انتشار الموجة الثانية من كورونا، فأعلنت الكنائس الأرثوذكسية إطلاق الحجز المسبق لقداسات الصوم وإقامة أكثر من قداسا خلال أيام الصوم، بحيث أن لا تزيد نسبة الحضور عن 25 % من مساحة الكنيسة.وشددت الكنائس على الأفراد عدم حجز أكثر من قداس خلال أيام الصوم، وذلك لإتاحة الفرصة للآخرين لحضور قداس صوم يونان، مع التشديد على عدم حضور القداسات لمن يعاني من ارتفاع درجات الحرارة أو أى أعراض لفيروس كورونا منعا لانتشار عدوى فيروس كورونا.وأعلنت إيبارشية الوادي الجديد، ترتيبات حضور قداسات صوم نينوي.وشددت الإيبارشية في بيان لها على ضرورة الحجز المسبق لقداسات الصوم، على أن يتم حجز الأفراد حضور قداس واحد خلال أيام الصوم، وذلك لإعطاء فرصة للآخرين لحضور قداس صوم يونان.كما أطلقت الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية الحجز المسبق لقداسات صوم يونان والمعروف بصوم «نينوى».وشددت الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية المتبعة خلال حضور قداسات صوم يونان.ومن جهته بدأت إيبارشية جرجا للأقباط الأرثوذكس، حجز قداسات صوم يونان.وقالت الإيبارشية في بيانا لها، إن يجب الالتزام بالإجراءات الاحترازية المتبعة وارتداء الكمامات خلال القداسات الإلهية، بالإضافة إلى التشديد على عدم حضور أى شخص تظهر عليه أعراض فيروس كورونا المستجد منعا لإصابة الآخرين.وأعلنت إيبارشية القوصية للأقباط الأرثوذكس، ترتيبات قداسات صوم نينوي.وقال الأنبا توماس أسقف الإيبارشية في بيانا له: نظرًا للإقبال الشديد على حضور قداسات صوم نينوي يسمح للفرد بحجز قداس واحد خلال أيام الصوم حتى يسمح للآخرين بحضور قداس الصوم، مضيفًا: ستكون نسبة حضور القداسات 25 % من مساحة الكنيسة.وفي سياق متصل، كشفت مصادر كنسية مطلعة في تصريحات خاصة لـ"الدستور "؛ عن خريطة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية خلال صوم يونان.وقالت مصادر كنسية في تصريحاتها إنه من المقرر أن يترأس البابا قداسات الصوم مابين الكاتدرائية المرقسية بالعباسية ودير الأنبا بيشوي بوادى النطرون.