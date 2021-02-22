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الإثنين 22 فبراير 2021 الموافق 10 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

الشمس تتعامد على وجه الملك رمسيس الثانى بمعبدى أبو سمبل

الإثنين 22/فبراير/2021 - 07:01 ص
معبدي أبو سمبل
معبدي أبو سمبل
أسوان_إسراء توفيق
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تعامدت الشمس على وجه الملك رمسيس الثانى بمعبدي أبو سمبل بمحافظة أسوان، صباح اليوم الإثنين، وذلك في تمام الساعه الـ6 صباحًا و27 دقيقة، حيث اخترقت أشعة الشمس بهو المعبد، واستمرت لمدة 20دقيقة.

وتمت الظاهرة بتعامد شعاع الشمس على تمثال الملك رمسيس الثاني، وتماثيل الآلهة (أمون ورع حور وبيتاح) لتخترق الشمس صالات معبد رمسيس الثاني التي ترتفع بطول 60 مترًا داخل قدس الأقداس.

وتعتبر ظاهرة تعامد الشمس معجزة فلكية، وكانت لإعتقاد عند المصريين القدماء بوجود علاقة بين الملك رمسيس الثاني والآلهة رع آله الشمس عند القدماء المصريين.

وتلقي ظاهرة تعامد الشمس علي وجه الملك رمسيس الثاني بمعبدي أبو سمبل أهتمام الجميع  لأحياؤه مرتين في شهري فبراير وأكتوبر من كل عام، وتجذب أنظار العالم أجمع لها.

وترتبط الظاهرة بمناسبتين عند المصري القديم، أولهما إحتفالًا ببدء موسم الحصاد، ويتزامن مع تعامد الشمس خلال 22 أكتوبر من كل عام، والثانية يوم 22 فبراير احتفالًا بموسم الفيضان والزراعة.

وكشف الدكتور عبدالمنعم سعيد، مدير عام أثار أسوان والنوبة، أن المميز خلال تعامد الشمس بهذا العام، تنظيم حفل موسيقي يتناسب مع طبيعة المكان وبدون جمهور، سيتم نقله عبر منصة عالمية تسمي «سيركل»  يشاهدها أكثر من حوالي 20 مليون شخص، ويتم بثه  مباشرة للعالم، موضحًا أن الهدف من ذلك الترويج للحدث بشكل عالمي، وجذب أنظار جميع الزائرين لمشاهدة هذه الظاهرة.

واستكمل لـ«الدستور»، أن ذلك مع تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد، من خلال إرتداء الكمامات وأعمال التعقيم والتطهير بصفة مستمرة.

الجدير بالذكر، أن استعدت منطقة أثار أسوان والنوبة برئاسة الدكتور عبد المنعم سعيد مدير عام المنطقة لاستقبال ظاهرة تعامد الشمس علي وجه الملك رمسيس الثاني بمعبدي أبو سمبل.

ووجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بتوفير كافة التسهيلات لتنظيم فعاليات العروض الفلكلورية لفرق الفنون الشعبية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة بمختلف القصور والمواقع الثقافية لتقديم استعراضاتها المتنوعة خلال الفترة من 18 إلى 21 فبراير الجاري، وذلك بمشاركة 12 فرقة للفنون الشعبية تضم فرق الحرية والوادي الجديد والإسماعيلية وشلاتين وسوهاج والنيل وبورسعيد وملوى والأقصر والشرقية، بالإضافة إلى فرقتي أسوان وتوشكى.

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