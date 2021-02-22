دبلوماسى صينى يلقى باللوم على إدارة ترامب فى الصعوبات بين أمريكا والصين
الإثنين 22/فبراير/2021 - 06:02 ص
وكالاتطباعة
قال وانغ يي عضو مجلس الدولة المسؤول عن الشؤون الخارجية بالصين اليوم الإثنين إن أفعال إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لقمع واحتواء الصين هي السبب الجذري للمشكلات في العلاقات بين البلدين.
وحث وانغ الذي كان يتحدث فى منتدى ببكين يجب على المسؤولين عن صنع السياسة في أمريكا الكف عن تشويه سمعة الحزب الشيوعي الحاكم في
الصين والتوقف عن التواطؤ مع القوى الانفصالية.
وحث وانغ الذي كان يتحدث فى منتدى ببكين يجب على المسؤولين عن صنع السياسة في أمريكا الكف عن تشويه سمعة الحزب الشيوعي الحاكم في
الصين والتوقف عن التواطؤ مع القوى الانفصالية.