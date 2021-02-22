ارتفاع صادرات كوريا الجنوبية 16.7 % فى أول 20 يوما من فبراير
الإثنين 22/فبراير/2021 - 05:58 ص
وكالاتطباعة
أظهرت بيانات الجمارك في كوريا الجنوبية اليوم الإثنين ارتفاع صادرات كوريا الجنوبية بنسبة 16.7% على أساس سنوي في أول 20 يومًا من شهر فبراير بفعل عمليات الشحن القوية للرقائق الإلكترونية والسيارات وسط الجائحة.
وبلغت قيمة صادرات البلاد خلال الفترة من 1 إلى 20 من الشهر الجاري 30.4 مليار دولار أمريكي، مقارنة بـ 26 مليار دولار في العام السابق، وفقًا
للبيانات الصادرة عن دائرة الجمارك الكورية.
وأظهرت البيانات أن الواردات ارتفعت بنسبة 24.1% على أساس سنوي إلى 31.6 مليار دولار، ما أدى إلى عجز تجاري قدره 1.21 مليار دولار.
ويتجه الاقتصاد الكوري الجنوبي في مسار انتعاش معتدل على خلفية تحسن الصادرات وسط جائحة كوفيد.19-
وشهدت كوريا الجنوبية العام الماضي انخفاضا في الصادرات بنسبة 5.4% على أساس سنوي بسبب تداعيات الجائحة.
وتتوقع وزارة المالية الكورية الجنوبية نمو الشحن الخارجي للبلاد بنسبة 8.6% على أساس سنوي هذا العام بفضل الشحنات القوية من أشباه الموصلات
والسيارات.
وبلغت قيمة صادرات البلاد خلال الفترة من 1 إلى 20 من الشهر الجاري 30.4 مليار دولار أمريكي، مقارنة بـ 26 مليار دولار في العام السابق، وفقًا
للبيانات الصادرة عن دائرة الجمارك الكورية.
وأظهرت البيانات أن الواردات ارتفعت بنسبة 24.1% على أساس سنوي إلى 31.6 مليار دولار، ما أدى إلى عجز تجاري قدره 1.21 مليار دولار.
ويتجه الاقتصاد الكوري الجنوبي في مسار انتعاش معتدل على خلفية تحسن الصادرات وسط جائحة كوفيد.19-
وشهدت كوريا الجنوبية العام الماضي انخفاضا في الصادرات بنسبة 5.4% على أساس سنوي بسبب تداعيات الجائحة.
وتتوقع وزارة المالية الكورية الجنوبية نمو الشحن الخارجي للبلاد بنسبة 8.6% على أساس سنوي هذا العام بفضل الشحنات القوية من أشباه الموصلات
والسيارات.