ارتفاع صادرات كوريا الجنوبية 16.7 % فى أول 20 يوما من فبراير

أظهرت بيانات الجمارك في كوريا الجنوبية اليوم الإثنين ارتفاع صادرات كوريا الجنوبية بنسبة 16.7% على أساس سنوي في أول 20 يومًا من شهر فبراير بفعل عمليات الشحن القوية للرقائق الإلكترونية والسيارات وسط الجائحة.وبلغت قيمة صادرات البلاد خلال الفترة من 1 إلى 20 من الشهر الجاري 30.4 مليار دولار أمريكي، مقارنة بـ 26 مليار دولار في العام السابق، وفقًاللبيانات الصادرة عن دائرة الجمارك الكورية.وأظهرت البيانات أن الواردات ارتفعت بنسبة 24.1% على أساس سنوي إلى 31.6 مليار دولار، ما أدى إلى عجز تجاري قدره 1.21 مليار دولار.ويتجه الاقتصاد الكوري الجنوبي في مسار انتعاش معتدل على خلفية تحسن الصادرات وسط جائحة كوفيد.19-وشهدت كوريا الجنوبية العام الماضي انخفاضا في الصادرات بنسبة 5.4% على أساس سنوي بسبب تداعيات الجائحة.وتتوقع وزارة المالية الكورية الجنوبية نمو الشحن الخارجي للبلاد بنسبة 8.6% على أساس سنوي هذا العام بفضل الشحنات القوية من أشباه الموصلاتوالسيارات.