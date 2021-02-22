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الإثنين 22 فبراير 2021 الموافق 10 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

صعود مؤشرات الأسهم اليابانية فى جلسة التعاملات الصباحية

الإثنين 22/فبراير/2021 - 05:56 ص
بورصة طوكيو
بورصة طوكيو
وكالات
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صعدت مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الإثنين.

وزاد مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 91ر232 نقطة أو ما يعادل 78ر0% ليصل إلى 83ر30250 نقطة في الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحا
بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش).

كما أضاف مؤشر توبكس الأوسع نطاقًا 77ر14 نقطة، أو77ر0%، ليصل إلى 72ر1943 نقطة.

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