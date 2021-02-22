سفير الصين لدى أمريكا: تايوان وشينجيانغ والتبت خط أحمر بالنسبة لبكين

قال السفير الصيني لدى الولايات المتحدة، كوي تيانكاي اليوم الإثنين إن على الصين والولايات المتحدة توضيح حدود سياستهما وأن يكون لديهما فهم دقيق للنوايا الاستراتيجية لكل منهما.وقال كوي، الذي أدلى بهذه التصريحات خلال منتدى في بكين، إن مسائل مثل تايوان وشينجيانغ والتبت هي قضايا تمثل خطا أحمر بالنسبة لبكين.