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الإثنين 22 فبراير 2021 الموافق 10 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

أسعار مواد البناء اليوم الإثنين 22-2-2021

الإثنين 22/فبراير/2021 - 05:05 ص
مواد البناء
مواد البناء
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يقدم لكم موقع «الدستور» في ضوء خدماته المتنوعة، أسعار مواد البناء اليوم الإثنين 22-2-2021، وفقًا للتحديثات الأخيرة التي أعلنت عنها شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية.

أسعار مواد البناء اليوم الإثنين 22-2-2021

أسعار الحديد اليوم

وتتراوح أسعار الحديد «التسليح» بين 13300 – 13600 جنيهًا للطن تسليم أرض المصنع، وسعر الطن للمستهلك يتراوح بين 13800 – 14000 جنيه.

سعر حديد عز اليوم

وسجل سعر حديد التسليح عز نحو 13654 جنيهًا للطن تسليم أرض مصنع.

سعر حديد المصريين

وسجل سعر مصنع حديد المصريين المملوكة لرجل الأعمال أحمد أبوهشيمه ثباتًا ليبلغ 13550 جنيهًا للطن.

سعر حديد السويس للصلب

فيما ثبت سعر حديد السويس للصلب استقراره فى السوق اليوم عند 13550 جنيهًا للطن.

سعر حديد الجارحي

ولم يتغير سعر حديد الجارحي في مصر ليبلغ نحو 13450 جنيهًا للطن تسليم أرض مصنع

سعر حديد بشاي للصلب

وبلغ أسعار الحديد اليوم صنف بشاي للصلب عند 13450 جنيهًا للطن أرض مصنع.

سعر حديد المراكبي

و استقر سعر حديد المراكبي عند 13400 للطن.

سعر حديد العشري للصلب

وسجل سعر حديد العشري للصلب نحو 13300 جنيه.

أسعار الأسمنت اليوم

وسجل سعر الأسمنت المسلح 808 جنيهات للطن، وبلغ متوسط سعر أسمنت أسوان 695 جنيهًا للطن، وأسمنت المخصوص 760 جنيهًا للطن، وأسمنت شورى 785 جنيهًا للطن، بينما بلغ سعر أسمنت الصخرة 730 جنيهًا للطن، والسويدي 800 جنيهًا للطن، وحلوان 785 جنيهًا للطن، وسعر أسمنت مصر بني سويف 770جنيهًا للطن، وأسمنت العسكري 740 جنيهًا للطن، وأسمنت النصر 760 جنيهًا للطن، وأسمنت السويس 765 جنيهًا للطن وأسمنت سيناء 740 جنيهًا.

أسعار الرمل اليوم

وسجل سعر الرمل اليوم استقرارًا ملحوظًا، حيث يأتي سعره بين 70-100 جنيه للمتر.

أسعار الطوب

وتتراوح أسعار الطوب، وفقًا لما أعلنته شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، بين 750-950 جنيهًا للألف طوبة.

أسعار الجبس اليوم

واستقرت أسعار الجبس، حيث سجل جبس العامرية 650 جنيهًا للطن، وجبس الدولية 640 جنيه للطن، وجبس المعمار 690 جنيهًا للطن، وجبس مصر سيناء 650 جنيهًا للطن، وجبس السويس 580 جنيهًا للطن.

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