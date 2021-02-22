يقدم لكم موقع «الدستور» في ضوء خدماته المتنوعة، أسعار مواد البناء اليوم الإثنين 22-2-2021، وفقًا للتحديثات الأخيرة التي أعلنت عنها شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية.أسعار مواد البناء اليوم الإثنين 22-2-2021أسعار الحديد اليوموتتراوح أسعار الحديد «التسليح» بين 13300 – 13600 جنيهًا للطن تسليم أرض المصنع، وسعر الطن للمستهلك يتراوح بين 13800 – 14000 جنيه.سعر حديد عز اليوموسجل سعر حديد التسليح عز نحو 13654 جنيهًا للطن تسليم أرض مصنع.سعر حديد المصريينوسجل سعر مصنع حديد المصريين المملوكة لرجل الأعمال أحمد أبوهشيمه ثباتًا ليبلغ 13550 جنيهًا للطن.سعر حديد السويس للصلبفيما ثبت سعر حديد السويس للصلب استقراره فى السوق اليوم عند 13550 جنيهًا للطن.سعر حديد الجارحيولم يتغير سعر حديد الجارحي في مصر ليبلغ نحو 13450 جنيهًا للطن تسليم أرض مصنعسعر حديد بشاي للصلبوبلغ أسعار الحديد اليوم صنف بشاي للصلب عند 13450 جنيهًا للطن أرض مصنع.سعر حديد المراكبيو استقر سعر حديد المراكبي عند 13400 للطن.سعر حديد العشري للصلبوسجل سعر حديد العشري للصلب نحو 13300 جنيه.أسعار الأسمنت اليوموسجل سعر الأسمنت المسلح 808 جنيهات للطن، وبلغ متوسط سعر أسمنت أسوان 695 جنيهًا للطن، وأسمنت المخصوص 760 جنيهًا للطن، وأسمنت شورى 785 جنيهًا للطن، بينما بلغ سعر أسمنت الصخرة 730 جنيهًا للطن، والسويدي 800 جنيهًا للطن، وحلوان 785 جنيهًا للطن، وسعر أسمنت مصر بني سويف 770جنيهًا للطن، وأسمنت العسكري 740 جنيهًا للطن، وأسمنت النصر 760 جنيهًا للطن، وأسمنت السويس 765 جنيهًا للطن وأسمنت سيناء 740 جنيهًا.أسعار الرمل اليوموسجل سعر الرمل اليوم استقرارًا ملحوظًا، حيث يأتي سعره بين 70-100 جنيه للمتر.أسعار الطوبوتتراوح أسعار الطوب، وفقًا لما أعلنته شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، بين 750-950 جنيهًا للألف طوبة.أسعار الجبس اليومواستقرت أسعار الجبس، حيث سجل جبس العامرية 650 جنيهًا للطن، وجبس الدولية 640 جنيه للطن، وجبس المعمار 690 جنيهًا للطن، وجبس مصر سيناء 650 جنيهًا للطن، وجبس السويس 580 جنيهًا للطن.