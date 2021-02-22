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الإثنين 22 فبراير 2021 الموافق 10 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

نيويورك تسجل أدنى معدل إصابة بكورونا خلال 3 أشهر

الإثنين 22/فبراير/2021 - 03:13 ص
كورونا في نيويورك
كورونا في نيويورك
وكالات
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وصل معدل الإصابة بفيروس كورونا المستجد في نيويورك إلى مستوى منخفض جديد منذ موجة ارتفاع عدد الحالات في موسم العطلات قبل ثلاثة اشهر.

وعادت النتائج الإيجابية للفحوصات عند معدل 99ر2 %، وفقا للإحصائيات الصادرة عن مكتب حاكم الولاية أندرو كومو يوم الأحد، وكانت هذه هي المرة الأولى التي ينخفض فيها معدل الحالات الإيجابية إلى أقل من 3 منذ 23 نوفمبر، والذي كان قبل عيد الشكر الموافق 25 من الشهر ذاته.

وكان أحدث معدل متوسط للفحوصات الايجابية في نيويورك 41ر4 %.

وشهدت الولاية وفاة 75 شخصا بسبب كوفيد19- السبت الماضي، ليرتفع العدد الرسمي للوفيات في الولاية إلى ما يقرب من 38 الف شخص- وهو من بين أعلى
المعدلات في البلاد.

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