نيويورك تسجل أدنى معدل إصابة بكورونا خلال 3 أشهر
الإثنين 22/فبراير/2021 - 03:13 ص
وكالاتطباعة
وصل معدل الإصابة بفيروس كورونا المستجد في نيويورك إلى مستوى منخفض جديد منذ موجة ارتفاع عدد الحالات في موسم العطلات قبل ثلاثة اشهر.
وعادت النتائج الإيجابية للفحوصات عند معدل 99ر2 %، وفقا للإحصائيات الصادرة عن مكتب حاكم الولاية أندرو كومو يوم الأحد، وكانت هذه هي المرة الأولى التي ينخفض فيها معدل الحالات الإيجابية إلى أقل من 3 منذ 23 نوفمبر، والذي كان قبل عيد الشكر الموافق 25 من الشهر ذاته.
وكان أحدث معدل متوسط للفحوصات الايجابية في نيويورك 41ر4 %.
وشهدت الولاية وفاة 75 شخصا بسبب كوفيد19- السبت الماضي، ليرتفع العدد الرسمي للوفيات في الولاية إلى ما يقرب من 38 الف شخص- وهو من بين أعلى
المعدلات في البلاد.
وعادت النتائج الإيجابية للفحوصات عند معدل 99ر2 %، وفقا للإحصائيات الصادرة عن مكتب حاكم الولاية أندرو كومو يوم الأحد، وكانت هذه هي المرة الأولى التي ينخفض فيها معدل الحالات الإيجابية إلى أقل من 3 منذ 23 نوفمبر، والذي كان قبل عيد الشكر الموافق 25 من الشهر ذاته.
وكان أحدث معدل متوسط للفحوصات الايجابية في نيويورك 41ر4 %.
وشهدت الولاية وفاة 75 شخصا بسبب كوفيد19- السبت الماضي، ليرتفع العدد الرسمي للوفيات في الولاية إلى ما يقرب من 38 الف شخص- وهو من بين أعلى
المعدلات في البلاد.