نيويورك تسجل أدنى معدل إصابة بكورونا خلال 3 أشهر

وصل معدل الإصابة بفيروس كورونا المستجد في نيويورك إلى مستوى منخفض جديد منذ موجة ارتفاع عدد الحالات في موسم العطلات قبل ثلاثة اشهر.وعادت النتائج الإيجابية للفحوصات عند معدل 99ر2 %، وفقا للإحصائيات الصادرة عن مكتب حاكم الولاية أندرو كومو يوم الأحد، وكانت هذه هي المرة الأولى التي ينخفض فيها معدل الحالات الإيجابية إلى أقل من 3 منذ 23 نوفمبر، والذي كان قبل عيد الشكر الموافق 25 من الشهر ذاته.وكان أحدث معدل متوسط للفحوصات الايجابية في نيويورك 41ر4 %.وشهدت الولاية وفاة 75 شخصا بسبب كوفيد19- السبت الماضي، ليرتفع العدد الرسمي للوفيات في الولاية إلى ما يقرب من 38 الف شخص- وهو من بين أعلىالمعدلات في البلاد.